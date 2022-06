La sélection algérienne de gymnastique ambitionne d’atteindre la finale du cheval d’arçons du concours général en messieurs, grâce notamment à la figure de proue, Mohamed Youcefi, sans oublier le prometteur Hilal Mettidji, et une participation honorable dans les autres épreuves techniques inscrites au programme de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 6 juillet prochain à Oran.

La sélection nationale sera composée d’un total de dix athlètes (5 messieurs et 5 dames) qui prendront part aux épreuves programmées du 26 au 29 juin à la salle omnisports du nouveau complexe olympique d’Oran. «La sélection des messieurs, sous la conduite de Mohamed Youcefi et Hilal Mettidji, a comme objectif, une qualification dans l’épreuve du cheval d’arçons et du concours général, alors que nos dames se battront pour réussir une participation honorable, car force est de reconnaitre que chez la gent féminine, les autres nations sont beaucoup plus fortes» a déclaré à l’APS, le Directeur technique national, Rabah Mekachi. Pour bien préparer cet évènement, et augmenter les chances de performance de ses athlètes, la Direction technique nationale (DTN) a organisé plusieurs stages et regroupements. «Etant donné que la plupart des internationaux sélectionnés pour les JM sont issus de Boufarik, nous avons organisé la plupart de nos stages au Centre fédéral de cette Wilaya, sous la houlette du trois entraineurs (Abdelmadjid Hadji-Mohamed Ismaïl Hadji-Nacer-Eddine Aroussi), car il était plus facile et plus rapide de réunir les athlètes» a expliqué Mekachi. «Nous avons effectué d’autres stages bloqués à l’étranger, notamment en Turquie, et c’était spécialement dans le but d’améliorer le niveau technique de nos athlètes. Ce stage s’était déroulé au mois de Ramadhan (ndlr, avril 2022) et il était destiné uniquement aux messieurs» a-t-il poursuivi. De leur côté, «les dames se sont regroupées essentiellement à Alger et Skikda, suivant un programme de préparation spécifique. Ce n’est que dernièrement qu’elles ont bénéficié d’un stage en France, avant de revenir à Alger, le 5 juin courant» a-t-il détaillé. Toujours dans le cadre de la préparation des JM, la sélection nationale a pris part à deux étapes de Coupe du monde, respectivement du 27 février au 6 mars au Qatar, et du 14 au 21 mars en Egypte. Au Qatar, les dames avaient réussi à décrocher la septième place aux barres parallèles, alors que Mohamed Youcefi avait brillé en Egypte, en décrochant la neuvième place, au cheval d’arçons. De résultats que le Directeur technique national a qualifié de «probants», surtout que la sélection nationale avait réussi à atteindre la finale de ces étapes de Coupe du monde. «Certes, les grandes nations étaient absentes, toujours est-il que le niveau de la compétition était relativement élevé, faisant que les résultats obtenus par notre sélection méritent d’être pris en considération» a expliqué Rabah Mekachi. les Jeux méditerranéens d’Oran devraient enregistrer la participation de grandes nations de la discipline, car comptant en leur sein plusieurs champions d’Europe et du monde. Ce qui devrait rehausser considérablement le niveau de la compétition, en donnant lieu à une concurrence acharnée dans les différentes spécialités. Néanmoins, malgré la difficulté de la tâche, la Direction technique nationale espère faire bonne figure en plaçant le plus gros de ses espoirs sur Mohamed Youcefi, au cheval d’arçons, car se présentant comme l’athlète ayant montré les meilleures dispositions jusqu’ici. «Les mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus ont porté un sérieux coup à notre discipline, car nos athlètes ont dû renoncer à plusieurs compétitions internationales à l’étranger et qui constituaient des étapes importantes dans leur programme préparatoire. Ce qui est bien dommage, car cela a fini par se répercuter négativement sur le degré de sa préparation en vue des JM» a regretté Mekachi. En effet, sans ces mesures restrictives très strictes, la sélection nationale de gymnastique aurait probablement atteint un meilleur niveau de compétition. Ce qui aurait pu lui permettre de voir beaucoup plus grand à Oran. 18 pays ont confirmé leur engagement dans les épreuves de gymnastique des JM d’Oran. Chaque pays participera avec 8 athlètes, et parmi lesquels figurent plusieurs champions d’Europe et du monde. (APS)

Liste des gymnastes algériens sélectionnés :

Messieurs : Hilal Mettidji, Mohamed Abdeldjalil Bourekib, Mohamed Amine Youcefi, Djaber hamida et Billel Bellaoui.

Dames : Hana Salem, Chaïma Sellami, Riheb Sidra, Sofia Nayer et Fatima-Zahra Boukhatem.