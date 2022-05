Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens Oran-2022 (COJM) a signé, jeudi avec l’opérateur de téléphonie mobile “Mobilis“, une convention de coopération pour le parrainage de cette manifestation sportive.

Le commissaire des JM Oran-2022, Mohamed Aziz Derouaz a salué, dans une allocution prononcée à cette occasion, le rôle important de Mobilis dans le soutien du mouvement sportif en Algérie et des sports d’élite en particulier, et son soutien au COJM depuis le début des préparatifs.

M. Derouaz a tenu à valoriser l’engagement des opérateurs économiques algériens dont Mobilis, pour accompagner et soutenir l’organisation des JM, événement international de grande importance nationale et contribuer à présenter une belle image de l’Algérie à l’étranger.

Il a également mis en exergue l’importance de cette manifestation sportive, prévue du 25 juin au 6 juillet prochains, pour mettre en évidence les potentialités dont dispose l’Algérie dans tous les domaines et sa capacité à accueillir et à organiser de grandes manifestations internationales dans les domaines sportif et économique, en plus de saisir l’occasion pour promouvoir l’activité économique en Algérie.

Pour sa part, le Président directeur général de Mobilis, Chawki Boukhazani a déclaré que “la conclusion d’un tel accord de sponsoring des Jeux méditerranéens entre Mobilis et le COJM représente aujourd’hui une opportunité pour l’entreprise de confirmer son soutien au sport algérien et aux sports d’élite, surtout lors des grandes manifestations sportives devant contribuer à rehausser l’image de l’Algérie”.

“Le parrainage de cette manifestation sportive méditerranéenne reflète les valeurs et principes de Mobilis comme entreprise citoyenne au service de l’intérêt général du citoyen et de son épanouissement dans le progrès”, a-t-il encore souligné.

M. Boukhazani a également rappelé que Mobilis a mis en œuvre dans la wilaya d’Oran un important programme d’investissement depuis le lancement des préparatifs des JM à travers la réalisation d’une infrastructure de communication utilisant des technologies de pointe permettant d’améliorer les prestations de téléphonie et d’internet, au profit des citoyens de la wilaya d’Oran, voire même après les JM.