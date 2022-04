Le Comité olympique français (COSOF) «n’a aucun doute» sur la réussite de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM-2022), prévue l’été prochain à Oran, surtout au regard de la qualité des infrastructures sportives réalisées par l’Algérie, a indiqué sa présidente.

«On a eu un retour positif après la dernière visite de notre chef de mission à Oran qui a tenu à souligner la qualité des équipements réalisés et que moi-même j’ai pu vérifier à travers des photos et des vidéos. C’est vraiment magnifique et cela montre, si besoin est, que l’Algérie est prête pour l’évènement. On a hâte d’y être», a déclaré Brigitte Henriques au site du Comité olympique algérien.



La France table sur les jeux

La capitale de l’Ouest du pays avait accueilli, en décembre dernier, un séminaire dédié aux chefs de missions des pays concernés par les JM ainsi que des représentants des différents comités olympiques des mêmes pays, au cours duquel les hôtes d’Oran ont eu, entre autres, à visiter les installations sportives et hôtelières réservées à l’évènement, rappelle-t-on.

«Ce n’est pas toujours facile de réaliser autant d’équipements sportifs dans les temps. Je crois même savoir que ces installations vont bientôt accueillir des Tests Events, ce qui montre tout le désir des Algériens de réussir les prochains JM», a ajouté la première femme à présider, depuis juillet 2021, le COSOF dans l’histoire de cette instance. Il faut dire que la France table énormément sur les JM d’Oran qu’elle considère comme «une répétition générale» pour ses athlètes en prévision des futurs challenges, en particulier les jeux olympiques de 2024 qui vont se dérouler sur son sol, selon la même responsable.

Brigitte Henriques a annoncé, à ce propos, que la délégation de son pays qui se rendra en Algérie comportera globalement plus de 500 personnes dont 341 athlètes, parmi eux 144 femmes. Une importante délégation dont le nombre est le même qui a participé aux précédents Jeux Olympiques de Tokyo.



Diffusion dans 16 pays

«C’est dire toute l’importance qu’on accorde à ces JM au cours desquels on participera à tous les sports programmés sauf le tennis et le handball, avec comme objectif de faire mieux que lors des JM de Tarragone (Espagne) en 2018 quand on avait décroché 99 médailles», a-t-elle encore dit. Autre source de motivation pour la délégation française pour participer avec force dans l’évènement, est la retransmission télévisée et en direct de pas moins de 80 heures des épreuves à travers 16 pays, «une première dans l’histoire des JM», s’est réjouie la président du COF.

«Si mes informations sont bonnes, le Comité

international des JM a déjà conclu un accord de partenariat avec l’Eurovision pour permettre la diffusion des JM à travers 16 pays. C’est énorme pour la prochaine édition de cette manifestation sportive, car une telle action lui donnera une meilleure visibilité, sachant que la précédente édition n’a été diffusée que dans quatre pays», a-t-elle expliqué. n

Articles similaires