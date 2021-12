Le deuxième vice-président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalem, a confirmé dimanche à Oran que la 19e édition des JM «aura bel et bien lieu l’été prochain à Oran».

«Toutes les réserves émises avant notre visite actuelle à Oran ont été levées, ce qui me permet aujourd’hui de confirmer que les JM-2022 auront bel et bien lieu à sa date fixée, à savoir, du 25 juin au 5 juillet 2022», a déclaré le représentant du CIJM en clôture du séminaire dédié aux chefs de mission et délégués techniques des fédérations sportives internationales, tenu samedi et dimanche. Au cours d’une conférence de presse, M. Amsalem a loué les démarches prises par les pouvoirs publics algériens pour combler le retard signalé au niveau des chantiers de nouvelles infrastructures sportives dédiées aux JM. «Nous sommes persuadés que les équipements sportifs concernés par les JM seront livrés à temps. Les représentants des délégations sportives des pays concernés par l’évènement vont repartir rassurés après tout ce qu’ils ont constaté sur le terrain comme préparatifs pendant ces deux jours», a-t-il affirmé. Vantant aussi la qualité des infrastructures sportives dédiées aux JM, le conférencier, également président de la commission du suivi des préparatifs des JM, a estimé que lesdites infrastructures constituent «des arguments de taille pour convaincre les pays participant à venir à Oran avec leurs meilleurs athlètes». «Comme vous le savez, le calendrier des compétitions sportives de 2022 est très chargé à cause du report de plusieurs évènements depuis le début de la pandémie mondiale (Covid-19). Il sera très difficile pour les pays des deux rives de la méditerranée d’engager tous leurs meilleurs athlètes dans toutes les disciplines sportives. Mais le fait que ces JM interviennent avant deux années de la tenue des jeux olympiques de Paris, le rendez-vous d’Oran sera une étape importante de préparation des olympiades», a ajouté Bernard Amsalem. Présent à cette conférence de presse, le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a réitéré ses assurances au sujet du calendrier de livraison des dernières installations sportives en cours de réalisation, notamment ceux relevant du nouveau complexe sportif d’Oran. A ce propos, il a assuré que «le stade de football de 40.000 places est bel est bien achevé, alors que le Centre nautique, composé de trois piscines, sera réceptionné fin janvier 2022. Il en est de même pour la salle omnisports (6.000 places) ». Pour sa part, le commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, a indiqué que les propos de Bernard Amsalem permettent désormais de «mettre un terme à la polémique enclenchée par certains qui voulaient remettre en cause la tenue à Oran de la prochaine édition des JM», ajoutant que l’heure est pour la «mobilisation générale afin de réussir une organisation de premier ordre qui sera gravée dans l’histoire des jeux».

(APS)