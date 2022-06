La sélection algérienne féminine de boxe prendra part aux Jeux méditerranéens-2022 d’Oran (25 juin-6 juillet) avec l’objectif de décrocher «une médaille d’or au minimum», a déclaré à l’APS Abdelghani Kinzi, entraîneur de la sélection féminine.

«Nous sommes contents que la boxe féminine soit inscrite pour la première fois au programme des compétitions des Jeux méditerranéens. C’est un nouveau défi pour nos boxeuses qui sortent d’une compétition mondiale où nous avons décroché deux médailles mondiales historiques», a déclaré Abdleghani Kinzi à l’APS. La sélection algérienne féminine avait décroché une médaille d’argent, œuvre d’Imane Khelif (63 kg) et une médaille de bronze grâce à Ichrak Chaïb (66 kg), lors des Mondiaux féminins organisés mai dernier à Istanbul (Turquie). En prévision du rendez-vous méditerranéen d’Oran, l’Algérie sera représentée par six boxeuses dans six catégories de poids : Fatiha Mansouri (48 kg), Roumaïssa Boualem (50 kg), Khelif Hdjila (54 kg), Imane Khelif (63 kg), Hadjala Fatma-Zohra (60 kg) et Ichrak Chaïb (66 kg). «Notre équipe nationale participera aux prochains Jeux méditerranéens avec six boxeuses au lieu de sept après l’annulation de la catégorie des 75 kg suite à l’absence de plusieurs pugilistes. Nous avons sélectionné des boxeuses chevronnées et habituées à ce genre de compétitions, à l’image d’Imane Khelif, Roumaissa Boualem ou encore Ichrak Chaïb», a-t-il dit. Le sélectionneur national s’est étalé également sur la préparation des boxeuses algériennes en prévision de ces joutes : «Nos boxeuses ont bénéficié d’une préparation satisfaisante que ce soit à Alger ou à l’étranger. Nous avons programmé un dernier camp d’entraînement qui s’étale du 2 au 21 juin en Sicile (Italie), en présence de cinq pays, avant de rallier la ville oranaise pour le début du tournoi méditerranéen». «Les stages à l’étranger nous ont permis d’évaluer le niveau de nos athlètes. Le programme tracé par la DTN, comportant des stages et des test-combats, a été respecté dans sa globalité», s’est réjoui Kinzi. Pour lui, les Algériennes auront l’occasion de se mesurer au haut niveau lors de ce rendez-vous méditerranéen qui verra la présence des meilleures pugilistes. «Nous allons tout faire pour honorer les couleurs nationales», a-t-il indiqué. Concernant les objectifs assignés aux boxeuses algériennes lors de cette manifestation méditerranéenne, le sélectionneur national a pronostiqué au moins une médaille d’or. «Nous avons pronostiqué une médaille d’or, un objectif réaliste pour la boxe algérienne qui a toujours honoré les couleurs nationales dans les différentes manifestations africaines et internationales. Des boxeuses comme Boualem Roumaïssa, Khelif Imane et Ichrak Chaïb, peuvent prétendre à des médailles», a conclu Kinzi.(APS)

Programme des épreuves de la boxe féminine

Le programme du tournoi

de la boxe féminine des jeux méditerranéens d’Oran (dames), prévu du 27 juin au 1er juillet au Palais des expositions de M’dina J’dida (heure algérienne)

Phase éliminatoires,

lundi 27 juin :

13h00 : (54 kg)

18h00 : (60 kg)

Mardi 28 juin : Quarts de finale

13h00 : (63 kg) 18h00 : (66kg)

Mercredi 29 juin :

Quarts de finale

13h00 : (-48kg), (54 kg)

18h00 : (50kg), (60 kg)

Jeudi 30 juin: Demi-finales

13h00 : (-48kg), (54 kg), (63 kg)

18h00 : (50kg), (60 kg), (66kg)

Vendredi 1er Juillet : Finales

15h00 : (-48kg) 16h05 : (50kg)

17h10 : (54kg) 18h15 : (60kg)

19h45 : (63kg), (66kg).