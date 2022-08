L’Algérie a réalisé sa meilleure moisson de médailles aux Jeux de la Solidarité Islamique, lors de la 5e édition disputée du 9 au 18 août à Konya (Turquie), avec un total de 42 breloques (7 or, 12 argent, 23 bronze).

Avec cette performance, l’Algérie s’est hissée à la 10e place du tableau des médailles dominé par la Turquie avec 343 breloques (145 or, 107 argent, 89 bronze), devant l’Ouzbékistan avec un total de 158 (51 or, 42 argent, 56 bronze) et l’Iran avec 133 médailles (39 or, 44 argent, 50 bronze).

Avant les Jeux de Konya, la meilleure moisson algérienne avait été réalisée lors de la 4e édition disputée à Bakou (Azerbaïdjan) en 2017, avec un total de 40 médailles (7 or, 12 argent, 21 bronze).

La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique a enregistré la participation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en course dans 21 disciplines. L’Algérie a pris part à cet évènement avec147 athlètes dont 36 filles dans 12 disciplines.

Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyad), sous l’égide de l’Organisation de la coopération islamique.

La prochaine édition de ces joutes se tiendra au Cameroun en 2025.

Historique de la participation algérienne aux Jeux de la Solidarité Islamique :

1ere édition en 2005 (Djeddah

– Arabie saoudite) : 26 médailles : 3 or, 10 argent, 13 bronze.

2e édition en 2009 (Iran) : annulée.

3e édition en 2013 (Sumatra – Indonésie) : 19 médailles : 5 or, 6 argent, 8 bronze.

4e édition en 2017 (Bakou – Azerbaïdjan) : 40 médailles : 7 or, 12 argent, 21 bronze.

5e édition en 2022 (Konya – Turquie) : 42 médailles : 7 or, 12 argent, 23 bronze).