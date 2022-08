Le hurdleur algérien Amine Bouanani a décroché la première médaille d’or algérienne aux Jeux de la Solidarité Islamique 2022, qui se déroulent à Konya (Turquie), en dominant mercredi la finale du 110m haies avec un chrono de (13.21), synonyme d’un nouveau record d’Algérie et des Jeux. La médaille d’argent est revenue au Sénégalais François Mendy (13.28), alors que celle en bronze a été l’œuvre du Koweitien Yaqoub Al-Youha (13.30). Bouanani (24 ans), améliore à cette occasion son record d’Algérie de la spécialité (13.37), établi lors des Championnats du monde d’athlétisme, disputés fin juillet à Eugene (Etats Unis), et celui des Jeux de la Solidarité Islamique (13.36). Avec cette nouvelle médaille, l’Algérie porte son total à trois breloques (1 or, 2 bronze), après celles en bronze remportées par Abdelmalik Lahoulou sur 400m haies et Zouina Bouzebra au concours de lancer de marteau avec un jet à 59.51 m. Cette 3e journée des épreuves d’athlétisme, verra également le déroulement de la finale du 400m avec la participation de Slimane Moula, ainsi que celle du 3.000 m steeple (dames) en présence d’Amina Bétiche. La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la participation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en course dans 21 disciplines. L’Algérie prend part à cet évènement avec 140 athlètes (filles et garçons) dans 12 disciplines. Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyad), sous l’égide de l’Organisation de la coopération islamique. <

