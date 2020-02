Les Algériennes du GS Pétroliers ont remporté le tournoi de volley-ball des 5es Jeux arabes féminins des clubs, en s’imposant en finale devant les Egyptiennes du Sporting par 3 sets à 1 (25-21,17-25, 26-24, 25-14), hier à Sharjah (Emirats arabes unis). La 3e place du tournoi est revenue aux Tunisiennes du CS Sfaxien qui ont battu les Emiraties de Sharjah (3-0 : 25-12, 25-16, 25-7).

C’est la quatrième médaille d’or algérienne dans la compétition après celles obtenues par les pongistes de l’Association sportive féminine de l’Arbaâ en double et les karatékas de l’Olympique de Birtouta, Safia Dine (-68 kg) et Renda Mekdas (-61 kg). A l’issue de la dernière journée de compétition l’Algérie termine avec une moisson de 9 médailles (4 or,1 argent, 4 bronze).

Cinq clubs algériens de cinq disciplines différentes ont pris part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la fondation Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes.Les clubs algériens participant à cet évènement sont le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations sportives féminines de l’Arbaâ et Bouzaréah (tennis de table), l’OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d’Ouled Fayet (tir à l’arc). Au total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif exclusivement réservé à la gent féminine qui se dispute dans neuf disciplines.

