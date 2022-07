L’avenir de la superstar fait trembler tout le pays ! On parle bien évidemment de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a fait la Une du Manchester Evening News hier car il y a eu une réunion au sommet hier entre le joueur, Jorge Mendes son agent, et son club, Manchester United ! Et cette entrevue a accouché d’une souris si l’on en croit les derniers échos.

Les Red Devils ne bougent pas de leur position, ils ne veulent pas lâcher leur quintuple Ballon d’Or et le joueur ne veut rien entendre, il veut partir et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C’est le statuquo à United. Pour le Daily Star, «Ronaldo est tout de même en passe de quitter Manchester», son forcing devrait s’avérer payant. Sur sa Une le Daily Express se lamente de la tournure des événements et placarde que même Sir Alex Ferguson, pourtant très proche de CR7, ne peut pas le retenir à Old Trafford…

Loin d’être acté

Et ce dossier ne passionne pas que l’Angleterre ! Il fait également les gros titres en Espagne où Marca lui accorde sa Une : «Cristiano, le feuilleton de l’été», lance le journal madrilène. «Il a rencontré United, s’est entraîné et son avenir est toujours en suspens : l’Atletico est toujours à l’affût. Même si le président coolchonero a indiqué que c’était «quasiment impossible» de ramener CR7 au Wanda Metropolitano.»

Même la présence de Sir Alex Ferguson ne change rien à ses plans.

«Il pourrait renouveler pour deux ans et partir en prêt», indique le média comme cela a déjà été évoqué.

Pour AS, «Cristiano force la machine» ! Son départ de Manchester est loin d’être acté car le club anglais résiste et surtout le constat et le même partout en Europe, même sur la couverture de Record, c’est un dossier qui risque de durer jusqu’à la fin de l’été !

