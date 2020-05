Jimmy Cobb, le batteur de jazz américain qui a participé à l’album mythique de Miles Davis « Kind of Blue » (1959), est mort à l’âge de 91 ans, ont annoncé des médias américains. Sa femme Eleana Cobb a indiqué à la station de radio NPR que le musicien était décédé d’un cancer du poumon dimanche à son domicile de Manhattan, à New York. « Kind of Blue » est considéré par les critiques et les amateurs comme l’un des plus grands albums de jazz de tous les temps. C’est aussi le disque le plus vendu de l’histoire du jazz (plus de 4 millions d »exemplaires). Cobb était le seul survivant du groupe de six musiciens réunis au printemps 1959 par le légendaire trompettiste Miles Davis pour enregistrer « Kind of Blue » en deux jours dans une ancienne église sur la 30è rue à New York transformée en studio par Columbia Records. Le batteur, qui avait accompagné les chanteuses Billie Holliday et Dinah Washington, jouait depuis peu avec Miles Davis (1926-1991), qu’il a quitté quelques années plus tard pour former son propre trio avec Chambers et Kelly.

Articles similaires