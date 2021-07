Le Jardin d’essai d’El Hamma, l’un des sites naturels touristiques importants d’Alger, a accueilli, depuis février dernier jusqu’à mi-juillet, plus d’un demi-million de visiteurs, a-t-on appris auprès de la chargée de la communication à la Direction du jardin. Depuis le 3 février dernier et jusqu’à mi-juillet, le Jardin d’essai a accueilli plus de 533.500 visiteurs, dont plus de 81.700 enfants, a indiqué à l’APS Mme Djebali Sana, précisant que ce nombre «important» de visiteurs a été accueilli dans le strict respect du protocole sanitaire dans le cadre de la prévention de la pandémie du Coronavirus, adopté pour la réouverture de cet espace naturel début février, après sa fermeture pour endiguer la propagation de la Covid-19».

Ce protocole prévoit «l’obligation» pour le visiteur de porter un masque de protection, de respecter la distanciation physique et de se soumettre à la prise de températures, outre la garantie d’une surveillance continue par les agents à travers tout le jardin pour veiller au respect des mesures barrières, a-t-elle affirmé. Dans le même contexte, Mme Djebali a dévoilé le programme spécial saison estivale pour l’année 2021. A cet effet, il a été décidé d’avancer les heures d’ouverture du jardin à 9 heures du matin au lieu de 10 heures, sachant que sa fermeture est prévue à 19h. Ce programme comprend également divers spectacles ludiques et de sensibilisation au profit des familles et des enfants, outre des spectacles de clown pour les tout-petits tous les samedis, mardis et jeudis, à partir de 14 heures et des ateliers de dessin en plein air les lundis et mercredis. Sous le slogan «Profitez de la période estivale sans problèmes environnementaux», des ateliers pour le jardinage et l’aquaculture seront organisés tous les lundis, dans le cadre de la diffusion et de la vulgarisation de la culture environnementale, outre la programmation de visites guidées (avec guide touristique spécialisé) tous les samedis pour ceux désireux de découvrir tous les coins et recoins du Jardin d’essai.

Ces derniers jours, le Jardin d’essai a ouvert ses portes, gratuitement, pour organiser une exposition-vente des objets et produits artisanaux confectionnés par des personnes à besoins spécifiques, en vue de contribuer à l’épanouissement de cette catégorie, a ajouté la même responsable. Elle a également rappelé que la lutte contre la Covid-19 se poursuivait malgré l’organisation de toutes les activités sus-mentionnées, soulignant qu’en cas de non-respect des mesures préventives visant à limiter la propagation de cette pandémie, la direction du Jardin «s’engage à procéder à la suspension immédiate de toutes les activités programmées afin de préserver la sécurité et la santé publiques». Créé en 1832, le Jardin d’essai d’El Hamma qui s’étend sur plus de 32 hectares, est devenu depuis janvier 2017, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) relevant de la wilaya d’Alger. (APS)

Articles similaires