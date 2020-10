Sassuolo est bien l’une des sensations du début de saison. Sa victoire hier à Bologne (3-4) en est la plus éclatante des preuves. Les Neroverdi, régulièrement salués pour la qualité de leur jeu tourné vers l’offensive, étaient mal en point à l’heure de jeu, menés 3-1 par les hommes de Sinisa Mihajlovic. Mais les trois changements opérés par l’entraîneur Roberto de Zerbi, avec notamment les premiers pas en Serie A de l’ex-Marseillais Maxime Lopez, ont changé le cours du match.

Le buteur Francesco Caputo se faisait passeur pour offrir le 3-2 à Djuricic puis égalisait de la tête en profitant d’une relance ratée sur corner du capitaine de Bologne Palacio. Les Rossoblu, dépassés, cédaient à un quart d’heure de la fin sur un but contre son camp de Tomiyasu. Avec 10 points en quatre journées, Sassuolo occupe seul la 2e place du classement, à 2 points du leader, l’AC Milan.

La 4e journée de Serie A a été marquée, samedi, par la victoire des Rossoneri dans le derby contre l’Inter (2-1) grâce à un doublé d’Ibrahimovic, mais aussi la démonstration de Naples face à l’Atalanta (4-1) et le faux pas de la Juventus sur le terrain du promu Crotone (1-1), sans Cristiano Ronaldo en quarantaine après avoir été testé positif au Covid-19.

