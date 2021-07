Le latéral italien de l’AS Rome Leonardo Spinazzola, victime d’une rupture du tendon d’Achille contre la Belgique (2-1) avec la Nazionale vendredi en quart de finale de l’Euro, a été opéré lundi, lançant le « compte à rebours » vers son retour pas attendu avant six mois. « Intervention parfaitement réussie. Je remercie tout le monde pour m’avoir entouré. Le compte à rebours a commencé, on se voit bientôt », avec une photo le montrant sur un lit d’hôpital.

Dans un communiqué, la Roma a précisé que le joueur avait été opéré par un spécialiste de ce genre de blessure en Finlande, en présence du responsable du secteur médical des Giallorossi. Il a été soumis à une « suture du tendon d’Achille de la jambe gauche », a expliqué le club.

Le nouvel entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho, a déploré dimanche la «terrible perte» que représente cette absence. « C’est une perte terrible pour l’Italie, mais imaginez combien c’est terrible pour moi qui ne l’aurai pas (à disposition) pendant environ six mois », a déclaré Mourinho à TalkSport. Leonardo Bonucci, lors de la conférence de presse de l’équipe d’Italie à Londres, à la veille de la demi-finale de l’Euro contre l’Espagne, a clamé la volonté des Azzurri d’offrir une « finale à Leonado Spinazzola, (car) le perdre a été un coup dur ».

