Le Premier ministre et ancien patron de la Banque centrale européenne n’est pas le seul en lice. Parmi les noms les plus cités en Italie figurent notamment l’ancien président démocrate-chrétien de la Chambre des députés, Pier Ferdinando Casini, les anciens chefs de gouvernement Paolo Gentiloni, actuel commissaire européen à l’Economie, et Giuliano Amato…

Synthèse de Salim Benour

Le lundi 24 janvier 2022, le Parlement italien sera convoqué pour élire un nouveau président de la République en remplacement du sortant Sergio Mattarella, dont le septennat s’achève le 3 février prochain. Parmi les grands favoris à ce poste honorifique mais prestigieux, et sans doute important en cas de crise gouvernementale, l’actuel Premier ministre et ex-chef de la Banque centrale européenne Mario Draghi.

Mario Draghi, 74 ans, est à la tête d’une large coalition gouvernementale allant de la gauche à la Ligue souverainiste de Matteo Salvini, en passant par la droite de Silvio Berlusconi qui, à 85 ans, se verrait bien Président mais est jugé clivant, sans oublier ses casseroles judiciaires. A la tête de cet attelage hétéroclite, ce personnage apprécié des partenaires internationaux de la péninsule, notamment Bruxelles, est crédité d’avoir réussi à gérer la crise sanitaire et amorcé des réformes (numérisation, réforme de l’administration publique, transition écologique…), tout en utilisant la manne du méga-plan de relance européen post-pandémie. La troisième économie de la zone Euro en est la première bénéficiaire avec 191,5 milliards d’euros prévus sur la période 2021-2026. Draghi, qui s’est bien gardé de s’exprimer publiquement sur son éventuel intérêt pour la présidence, «est par défaut le candidat favori, parce que je ne vois personne d’autre qui puisse actuellement être soutenu par tous les partis politiques», estime pour l’AFP Lorenzo Codogno, professeur invité à la London School of Economics.

Selon les observateurs de la scène politique italienne, l’accession de M. Draghi à la présidence de la République poserait le problème épineux de lui trouver un successeur capable de maintenir la cohésion de la majorité actuelle et pourrait conduire à des élections anticipées. Nombreux sont ceux qui préféreraient d’ailleurs le voir rester à son poste de Premier ministre jusqu’aux élections législatives, prévues en 2023, afin de poursuivre les réformes qu’il a entamées depuis un an. «Draghi a fait un bon boulot, mais la plupart des chantiers qu’il a lancés sont encore en cours et loin d’être finis», s’inquiète Lorenzo Codogno. «Il sera crucial d’avoir un nouveau gouvernement aussi impliqué dans l’application des réformes que l’actuel».



Un mode d’élection complexe

M. Draghi n’est pas le seul en course, la presse italienne se fait l’écho depuis des semaines des différents noms circulant pour succéder à M. Mattarella, un Sicilien de 80 ans qui a su incarner l’unité dans la tempête. Parmi les plus cités figurent notamment l’ancien président démocrate-chrétien de la Chambre des députés, Pier Ferdinando Casini, les anciens chefs de gouvernement Paolo Gentiloni, actuel commissaire européen à l’Economie, et Giuliano Amato, un fervent européen de 82 ans qui a participé à la rédaction de la Constitution européenne. «Le moment est arrivé d’élire une femme», ont affirmé dans une tribune des personnalités du monde de la culture. Dans ce scénario inédit, l’actuelle ministre de la Justice Marta Cartabia, 58 ans, aurait une carte à jouer, tout comme Paola Severino, 73 ans, elle aussi ministre de la Justice entre 2011 et 2013 dans le gouvernement de Mario Monti.

Le mode d’élection du Président est plutôt complexe. Les députés et sénateurs, rejoints par des représentants de 20 régions italiennes, soit environ un millier de personnes au total, se réunissent pour voter. Aux trois premiers tours de scrutin, une majorité des deux-tiers est nécessaire, mais à partir du 4e tour de vote, la majorité simple suffit. Le vote a lieu à bulletins secrets, ce qui a réservé bien des surprises par le passé, nombre de votants n’hésitant pas à s’affranchir de la discipline partisane. L’incertitude reste donc forte sur l’issue de cette présidentielle, «ce qui est typique de la politique italienne», observe Lorenzo Codogno avec philosophie.