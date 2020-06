Rien ne va plus entre Brescia et la star italienne, empêchée de pénétrer dans le centre d’entraînement du club mardi matin. La procédure de divorce entre Mario Balotelli et Brescia, dernier de la Serie A, a franchi une nouvelle étape, mardi. Super Mario, dont le club veut se débarrasser avant même la fin de sa première année de contrat (il a une autre en option en cas de maintien), s’est présenté au centre d’entraînement hier matin, mais il n’a pas été autorisé à s’entraîner et a dû quitter les lieux, rapporte la Gazzetta dello Sport. L’explication du club lombard est que le certificat médical que le joueur a envoyé pour attester qu’il était guéri d’une gastro-entérite ne serait pas arrivé à temps pour assurer au club qu’il serait couvert si l’attaquant se blessait… n

Articles similaires