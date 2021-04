Même si Antonio Conte ne veut pas s’emballer et continue de tempérer la situation, l’Inter Milan a frappé fort, hier, en s’imposant (0-1) sur la pelouse de Bologne. Une victoire importante, après le nul du Milan AC qui permet aux Nerazzurri de croire à un nouveau Scudetto. Une performance saluée par la Gazzetta dello Sport, hier matin, qui titrait : « Tu y es presque l’Inter ! ».

Une rencontre où Romelu Lukaku a, une nouvelle fois, offert la victoire à son équipe avec un 20e but en 27 matches. Pour le Corriere dello Sport, l’Inter passe à Bologne avec Lukaku et prend huit points d’avance sur le Milan arrêté par la Sampdoria (1-1). Enfin, la Juve a, de son côté, été sauvée par CR7 dans le derby face au Torino (2-2). Un nouveau coup d’arrêt qui pourrait couter cher à la Vieille Dame et à son entraineur, Andrea Pirlo.

Articles similaires