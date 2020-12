En Italie, la bataille pour le titre fait rage ! Et le leader, l’AC Milan n’a pas tremblé contre Sassuolo hier après-midi (2-1). Les Rossoneri n’ont d’ailleurs pas mis longtemps pour se mettre à l’abri puisque Rafael Leão a inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Serie A en 6 secondes ! Un record qui fait la Une de La Gazzetta dello Sport qui estime que «c’est le flash du Milan pour le Scudetto !»

Dans le même temps, l’Inter a répondu à son voisin en s’imposant (2-1) face à la Spezia. Les deux clubs lombards se rendent coups pour coups mais seule la Juve tient le choc, souligne le journal au papier rose. De son côté, Tuttosport, revient sur le côté historique et le record de ce début de saison en Serie A. Le but extrêmement rapide de Leão, les 35 buts en 46 matchs cette année de Romelu Lukaku ou encore le fait que Ronaldo soit décisif toutes les 68 minutes avec la Juve. C’est un sacré duel de buteurs qui a lieu en Serie A cette saison.

