Les personnels médicaux de Serie A se sont prononcés contre un retour rapide aux entraînements dans les clubs, après que deux nouveaux joueurs de la Fiorentina aient été diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus.

Le football italien n’est pas prêt de reprendre. «Les médecins de Serie A exprimons notre grande inquiétude quant à la protection de la santé du personnel des clubs si les entraînements étaient repris sous peu», écrivent-ils dans un communiqué. «Par conséquent, nous, médecins, recommandons à l’unanimité de ne pas reprendre l’activité avant une nette amélioration de la situation d’urgence», l’Italie étant le pays le plus touché du monde après la Chine par le virus avec 21.175 cas recensés et 1.441 morts selon le dernier bilan publié samedi.



La Fiorentina, la Sampdoria et la Juventus touchées

Samedi, la Fiorentina a annoncé deux cas supplémentaires dans son effectif, l’attaquant italien Patrick Cutrone et le défenseur argentin German Pezzella, après un premier cas diagnostiqué vendredi chez son attaquant serbe Dusan Vlahovic. Un kiné du club a également été testé positif samedi. «Ils présentaient quelques symptômes. Les trois ont été testés positifs. Leur état de santé est bon et ils sont chez eux à Florence», a écrit le club toscan dans un communiqué.

Depuis jeudi, cinq joueurs de la Sampdoria Gênes et un de la Juventus ont également été déclarés positifs. Le championnat d’Italie est suspendu au moins jusqu’au 3 avril. Mais les Italiens ne s’attendent pas à le voir reprendre à cette date. L’Association des joueurs italiens (AIC) a dénoncé des «pressions» qui seraient exercées par des clubs sur les joueurs afin qu’ils reprennent l’entraînement. «Aujourd’hui en Italie il y a encore des clubs de football qui soit sont honteusement irresponsables, soit vivent sur Mars, soit manquent du minimum de dignité». Le message est clair.

