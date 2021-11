Voir Lecce et souffrir. Dimanche, le déplacement de Parme à Via del Mare ne s’est pas très bien passé. Devant les 19 000 spectateurs présents, Gianluigi Buffon et ses partenaires ont tout simplement été balayés par Massimo Coda, meilleur buteur de Serie B, et ses coéquipiers (4-0, 12e journée de Serie B). Un cauchemar puisque, selon Opta, c’est la première fois que la légende italienne, apparue à 12 reprises cette saison en championnat, encaisse quatre pions dans la même période depuis le début de sa carrière…

Et le pire, c’est que le légendaire portier italien, revenu au bercail à l’issue de son bail avec la Juventus cet été, est loin d’avoir été ridicule. «Au-delà du résultat, Buffon a selon moi été le meilleur joueur sur le terrain. C’est dire que la prestation a été optimale», a même lâché Marco Baroni, coach de Lecce, au micro de Sky Sport, à l’issue de la partie. Hélas, même s’il reste performant, l’ancien international azzurro (176 sélections), dont l’influence et la bonne humeur au sein du vestiaire sont appréciés de tous, est trop souvent abandonné par sa défense.



Des chiffres inquiétants…

Depuis le début de l’exercice du reste, Parme a encaissé 17 buts en 12 matches et possède la 14e défense de Serie B. Une fragilité, malgré le retour de son expérimenté dernier rempart de 43 ans, qui empêche pour l’heure les Parmesans de croire à la montée. Actuellement 14es au classement, les poulains d’Enzo Maresca, autre ancien de la maison, ne sont pas largués dans la course aux play-offs (3 points de retard), mais la distance avec le leader, Brescia, commence à se faire sentir (8 points).

Fatalement, le technicien italien, qui a quitté son poste d’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City pour relever ce challenge, est en danger. «Maresca est-il menacé ? Non, absolument pas», a expliqué le directeur sportif Javier Ribalta au sortir de la débâcle. On sait ce que cela veut dire, d’autant que, selon le Corriere dello Sport, les noms d’Andrea Pirlo et Gennaro Gattuso, deux anciens partenaires du gardien en sélection ou en club aujourd’hui libres, circulent dans les travées du Ennio Tardini. Gianluigi Buffon avait sans doute rêvé meilleurs débuts pour son retour au bercail…

