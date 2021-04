En Italie, c’est du mercato qui s’affichait en Une de Tuttosport, hier ! Alors que samedi la presse transalpine rapportait que rien n’allait plus entre Paulo Dybala et la Juventus, le quotidien turinois nous apprend qu’il y a un billard à trois bandes entre le PSG et la Vieille Dame.

En effet, le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé d’une semelle alors que le Français n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Si le champion du Monde 2018 venait à quitter Paris cet été, les Rouge et Bleu voient grand pour le remplacer ! Et évidemment, c’est Cristiano Ronaldo qui est évoqué.

La Juve pourrait laisser filer le Portugais en échange de Mauro Icardi qui plait beaucoup dans le Piémont. D’ailleurs, de son côté, L’Équipe nous apprend que le buteur argentin veut quitter Paris cet été. Cette fois, c’est Paulo Dybala qui est évoqué pour remplacer l’ancien intériste ! Bref, l’avenir de CR7, d’Icardi et de Dybala est lié à celui de Kylian Mbappé. L’été s’annonce chaud sur le mercato…

