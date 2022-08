La pépite belge du FC Bruges, Charles De Ketelaere, 21 ans, est arrivé en Lombardie pour finaliser mardi la signature de son contrat avec l’AC Milan, selon des images diffusées par les médias italiens. Le jeune international des «Diables rouges» (8 sélections, 1 but) a débarqué dans la nuit à Milan, accueilli par quelques supporters, et a débuté dans la matinée la visite médicale préalable, indispensable à son recrutement. De Ketelaere ne s’est pas exprimé devant les caméras présentes mais a salué lundi soir le FC Bruges, son club formateur, dans un message sur Twitter: «Je veux remercier le FC Bruges pour m’avoir donné l’opportunité, depuis que je suis enfant, de réaliser mes rêves», a écrit le joueur. Il a séduit la saison dernière en Ligue des champions sous le maillot du club belge, poussant l’AC Milan à offrir quelque 35 millions d’euros (bonus compris) pour l’attirer en Serie A, selon les chiffres cités par la presse. Avec sa technique et sa vitesse, il semble avoir le profil pour jouer dans un rôle de N.10, derrière Olivier Giroud, voire occuper l’aile droite de l’attaque des Rossoneri. Il s’inscrit aussi dans la politique actuelle de recrutement des champions d’Italie, revenus au sommet en s’appuyant notamment sur de jeunes joueurs à fort potentiel de développement. Après les arrivées de son compatriote Divock Origi (ex-Liverpool) et du Français Yacine Adli (ex-Bordeaux), De Ketelaere sera le troisième renfort de poids des Milanais, également en quête d’un milieu défensif pour compenser le départ de Franck Kessié (FC Barcelone), et d’un défenseur central pour remplacer Alessio Romagnoli, en partance pour la Lazio Rome. L’AC Milan ouvrira la saison 2022/23 de Serie A le 13 août avec la réception de l’Udinese.

Articles similaires