Décevante depuis trois ans en Ligue des Champions, la Juventus veut tourner la page cet été et aurait ciblé des grands noms. Tuttosport affiche hier matin l’intérêt des Bianconeri pour un ancien de la maison, Paul Pogba. Une arrivée qui pourrait s’inclure dans un échange avec l’Argentin, Paulo Dybala, indésirable du côté de Turin.

Mais l’appétit des Juventini ne s’arrêterait pas là. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juve serait prête à faire des folies et notamment tout faire pour récupérer Sergio Agüero. Selon le journal au papier rose, la Juve «craquerait» pour l’Argentin et serait bien motivée à l’idée de brûler le Barça dans ce dossier, afin d’associer le Kun à Cristiano Ronaldo.

