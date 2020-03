Alors qu’il devait se disputer à huis clos, le choc de la 26e journée entre la Juventus et l’Inter Milan est finalement reporté au 13 mai, comme quatre autres rencontres dans les régions affectées par le coronavirus.

Cinq matches du championnat d’Italie de football prévus ce week-end, dont le choc entre la Juventus et l’Inter Milan aujourd’hui, ont été reportés au 13 mai en raison de l’épidémie de coronavirus qui touche actuellement la Péninsule, a annoncé La Ligue de football italienne. Outre Juventus-Inter, les matches concernés sont AC Milan-Genoa, Parme-Spal, Sassuolo-Brescia et Udinese-Fiorentina. Ces rencontres devaient initialement se tenir à huis-clos. Conséquence directe : censée se tenir le 13 mai, la finale de la Coupe d’Italie est reportée au 20 mai.

Selon la Ligue, cette décision a été prise «au vu de la succession des nombreuses dispositions réglementaires d’urgence prises par le gouvernement en réponse à cette situation exceptionnelle de protection de la santé et de la sécurité publique». Le dernier bilan fait état de près de 900 personnes contaminées en Italie par le coronavirus, qui y a fait 21 morts. Hier matin, la Gazzetta dello Sport évoquait un autre argument : celui de l’image de l’Italie dans le monde. Et diffuser dans 170 pays un choc décisif dans la course au titre… sans supporters était visiblement inconcevable pour la Ligue.

Cette décision fait en tout cas grincer des dents pour une question d’organisation. Si l’épidémie venait à se propager encore plus, d’autres rencontres seraient inévitablement concernées dans les semaines à venir. Le week-end dernier, quatre autres matches de Serie A avaient déjà été reportés et l’Inter, par exemple, va désormais compter deux rencontres de retard.

Articles similaires