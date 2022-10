Le Premier ministre sortant Mario Draghi, centriste et pro-européen, a passé le flambeau dimanche 23 octobre à Giorgia Meloni, première femme à diriger la troisième économie de la zone euro. Elle a été accueillie au palais Chigi, siège du gouvernement, par M. Draghi qui lui a remis symboliquement la clochette utilisée par le président du Conseil pour réguler les débats en conseil des ministres. La dirigeante du parti Fratelli d’Italia devait ensuite présider le premier Conseil des ministres du gouvernement le plus à droite du pays depuis la naissance de la République en 1946.

La Romaine de 45 ans, qui a remporté une victoire historique aux législatives du 25 septembre, a réussi à rendre respectable son parti Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) pour accéder au pouvoir. Elle dispose avec ses partenaires de coalition, le dirigeant populiste de la Ligue antimigrants Matteo Salvini et le chef déclinant de Forza Italia Silvio Berlusconi, de la majorité absolue tant à la Chambre des députés qu’au Sénat. De nombreux défis l’attendent, essentiellement économiques, à commencer par l’inflation et la dette dont le ratio est le plus élevé de la zone euro après la Grèce. La composition du nouveau gouvernement reflète le désir de rassurer les partenaires de Rome. L’ex-président du Parlement européen Antonio Tajani a été nommé aux Affaires étrangères, avec le titre de vice-Premier ministre, tandis que Giancarlo Giorgetti, un représentant de l’aile modérée de la Ligue, déjà ministre dans le gouvernement sortant de Mario Draghi, hérite du portefeuille de l’Economie. La tâche de Mme Meloni s’annonce des plus ardues. n

