La situation est revenue au calme hier à Baghdad.

La capitale irakienne a vécu lundi et mardi matin des affrontements qui ont fait une vingtaine de victimes dans la Zone verte, le quartier des institutions gouvernementales et des ambassades qu’avaient occupé les partisans du leader religieux Moqtada Sadr avant de se retirer hier après un rappel à l’ordre de leur chef.

Par Salim Benour

« Si tous les membres du Courant sadriste ne se retirent pas dans les 60minutes de partout (à Bagdad), même du sit-in (devant le Parlement), je les désavouerai », a lancé Moqtada Sadr sur un ton ferme. «Je présente mes excuses au peuple irakien, seul affecté par les événements », a-t-il ajouté. « Honte à cette révolution. Peu importe qui en est l’initiateur, cette révolution, tant qu’elle est entachée de violence, n’en est pas une », a-t-il encore dénoncé devant les médias.

Lors d’une conférence de presse dans son fief à Najaf, l’influent homme politique et figure religieuse chiite respectée, Moqtada Sad a fustigé le recours aux armes contre les forces de sécurité. « Je critique le mouvement sadriste. Je remercie les forces de sécurité et les membres du Hachd al-Chaabi », a-t-il tonné. Après son appel, ses partisans ont commencé à quitter la Zone Verte. Les armes se sont tues et l’armée a aussitôt annoncé la levée du couvre-feu décrété la veille à Baghdad et dans l’ensemble du pays où certaines villes ont connu, elles aussi, des échauffourées. Les violences de la journée du lundi et du mardi matin ont éclaté après l’annonce de Moqtada Sadr, lundi 29 août, de son « retrait » de la vie politique, un geste tactique ont fait savoir des observateurs de la scène politique irakienne, un « nouveau coup imprévisible », ont ajouté ses détracteurs. Les combats ont opposé des éléments des Brigades de la paix, une faction armée sadriste et les forces de l’ordre ainsi que des partisans du Cadre de coordination, une alliance regroupant plusieurs partis dont celui de l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et celui des pro-Iraniens de l’Alliance de la conquête, façade politique des anciens paramilitaires du Hachd al-Chaabi.

Le bilan est lourd : 23 morts et plusieurs blessés en 24 heures. La perspective d’un règlement de la crise politique et institutionnelle qui ronge le pays sur fond de difficultés économiques accrues demeure, elle, incertaine. Et ce, malgré l’effet d’apaisement produit par l’initiative prise par Moktada Sadr de condamner les violences meurtrières. En effet, le Premier ministre irakien, Mustafa al-Kazimi et le président du Parlement, Mohammed al-Halbousi ont salué, hier, l’appel d’al- Sadr à l’arrêt des affrontements armés et au retrait de la Zone verte.



Chiites contre Chiites

Al-Kazimi a déclaré, dans un tweet, que « l’appel de M. Moqtada al-Sadr à arrêter la violence dénote des plus hauts niveaux de patriotisme et de volonté d’épargner l’effusion de sang irakien ». Le Premier ministre irakien a ajouté que le discours d’al-Sadr « fait porter une responsabilité morale et nationale à tous de protéger les capacités de l’Irak, d’arrêter les discours de l’escalade politique et sécuritaire et d’engager le dialogue ». Pour sa part, Mohammed al-Halbousi a salué dans un tweet : la « position grande que l’Irak » qu’a eu al-Sadr Le chef de l’alliance Azm, Muthanna al-Samarrai, a également salué « la position historique » d’al-Sadr et son appel à « l’extinction des feux de la sédition, et pour la protection de la patrie et le peuple de ses dangers ».

Pour leur part, de nombreux pays ont déclaré apprécier l’initiative de Moqtada Sadr. La Mission des Nations unies en Irak, MANUI, a, elle, salué « la récente déclaration modérée » du leader politico-religieux. « La retenue et le calme sont nécessaires pour que la raison l’emporte », a déclaré la mission onusienne dans un communiqué.

L’Irak traverse une crise politique nourrie des divergences entre les forces politiques, notamment chiites, qui ont empêché la formation d’un nouveau gouvernement depuis les élections législatives du 10 octobre 2021 remportées par le courant sadriste (73 sièges sur 329 mais sans possibilité d’obtenir une majorité. Pour sortir de la crise, Moqtada Sadr et le Cadre de coordination s’accordent sur un point: il faut de nouvelles élections. Mais si Moqtada Sadr insiste pour dissoudre le Parlement avant tout, ses rivaux veulent d’abord la formation d’un gouvernement.

Les troubles se sont accrus depuis le 30 juillet dernier, date à laquelle les partisans du mouvement sadriste ont rejeté la nomination par le Cadre de coordination de Mohammed Shia al-Sudani, ancien gouverneur de la province de Missane dans le sud irakien, élu trois fois député et nommé plusieurs fois ministre (notamment de l’Emploi et des Affaires sociales entre 2014 et 2018), au poste de Premier ministre. En même temps que ce rejet, les sadristes ont appelé à la dissolution de la Chambre des représentants et à la tenue d’élections anticipées.

Après l’appel de Moqtada Sadr de faire cesser les armes, que va-t-il se passer ? La question est d’autant plus lancinante que les raisons du conflit inter-irakien, qui oppose surtout des camps chiites pour la conquête du pouvoir, demeurent les mêmes. n