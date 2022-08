L’armée irakienne a décrété hier lundi un couvre-feu à partir de 12h30 GMT à Bagdad dans un contexte de désordre politique et institutionnel. L’Irak est sans gouvernement depuis les législatives d’octobre 2021 que le courant sadriste conteste. Leur chef, Moqtada Sadr, veut purement et simplement un nouveau scrutin. Ses rivaux chiites du Cadre de coordination, pro-Iran, veulent eux un gouvernement d’abord, puis des législatives sous condition.

Synthèse de Salim Benour

Hier, le chef religieux a annoncé son «retrait» de la vie politique et la fermeture de toutes les institutions liées à son mouvement. «J’avais décidé de ne pas m’immiscer dans les affaires politiques. J’annonce donc maintenant mon retrait définitif et la fermeture de toutes les institutions à l’exception du Mausolée sacré (de son père Mohammed al-Sadr mort en 1999, NDLR), du Musée d’honneur et de l’Autorité du patrimoine Al-Sadr», a écrit Moqtada al-Sadr sur Twitter.

A cette annonce, ses partisans ont envahi le palais de la République, un bâtiment gouvernemental situé dans l’ultra-sécurisée Zone Verte dont les accès ont été fermés, a indiqué une source de sécurité sous couvert de l’anonymat. Les manifestants ont pris place dans des fauteuils d’une salle de réunion, certains brandissant des drapeaux irakiens, d’autres prenant des selfies. D’autres encore se baignaient dans un bassin dans le jardin.

Hors de la Zone verte, dans les rues de Bagdad, plusieurs milliers de sadristes se sont dirigé vers cette enceinte du centre-ville en scandant «Moqtada! Moqtada!», selon les images qui ont circulé en boucle sur les networks des monarchies du Golfe.

Le «couvre-feu complet» décrété par l’armée dans la capitale Bagdad «concerne tous les véhicules et tous les citoyens à partir de 15h30 lundi», soit 12h30 GMT, a indiqué le Commandement des Opérations conjointes dans un communiqué.

Moqtada Sadr, trublion de la vie politique irakienne, a décidé une nouvelle fois de jouer le coup de théâtre pour tenter de sortir l’Irak embourbé dans une profonde crise. Le pays, riche en pétrole mais accablé par une grave crise économique et sociale, est suspendu à l’accord entre politiciens qui permettra enfin de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau président.

Avec les factions chiites armées et financées par le grand voisin iranien, il n’hésite pas à ouvrir des fronts: régulièrement, il réclame la dissolution des «milices», lui qui a été aux débuts de l’invasion de 2003 la bête noire des Américains avec son «Armée du Mehdi». Pour les observateurs, Moqtada Sadr sait qu’il peut compter sur l’appui d’une très large frange de la communauté chiite, la plus importante en Irak. «Il est capable d’occuper la rue et personne ne peut le concurrencer sur ce terrain», juge pour l’AFP Hamdi Malik du centre de réflexion Washington Institute. Dans son mouvement, «tout tourne autour de lui». Quitte à se contredire et changer opportunément d’allégeance. Lors du vaste mouvement de contestation populaire né en octobre 2019, Moqtada Sadr a d’abord envoyé des milliers de partisans dans les rues soutenir les manifestants qui réclamaient le renouvellement de la classe politique jugée corrompue. Avant d’appeler ces mêmes partisans à lever le camp… puis de les inviter à «relancer la révolution». «Il tente de se placer au centre du système politique tout en prenant ses distances avec lui», souligne pour l’AFP Ben Robin-D’Cruz, spécialiste des mouvements chiites à l’université danoise d’Aarhus. «Sa place de dignitaire religieux lui permet de donner l’illusion qu’il transcende la politique». C’est autour des thèmes de la lutte contre la corruption et de la reconstruction de l’Irak, après des années de conflit, qu’il avait fait campagne lors des dernières législatives d’octobre 2021, tout en jouant sur la fibre nationaliste. Des thématiques suffisamment vagues pour être fédératrices dans un pays gangréné par la corruption. Et qui lui avaient permis d’être le premier bloc du Parlement. <