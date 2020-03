Cinq membres des forces irakiennes et un civil ont été tués dans des frappes américaines au sud de Baghdad, a indiqué vendredi l’armée irakienne, dénonçant « une escalade menaçant la sécurité« . « Trois militaires et deux policiers ont été tués dans les frappes sur des positions dans le sud de l’Irak, ainsi qu’un civil travaillant sur le site de l’aéroport en construction de Kerbala, au sud de Baghdad« , a précisé un communiqué de l’armée. Onze militaires, dont certains des unités du groupe Hachd al-Chaâbi ont été blessés, ainsi qu’un civil, dans ces frappes nocturnes, ajoute le texte, précisant que des corps sont encore sous les décombres et des blessés dans un état critique. Le responsable de la communication de l’aéroport de Kerbala, en construction depuis des années, a précisé aux médias que le civil tué était un cuisinier en service au moment des frappes. Cinq bombes ont causé des dégâts dans le chantier et détruit 18 véhicules. « L’aéroport est encore en chantier et aucun militaire n’y est présent« , a ajouté Ghazzouane al-Essaoui. Les forces américaines ont mené dans la nuit une série de raids aériens contre des positions du groupe Hachd al-Chaâbi. Les combattants du Hachd étant désormais intégrés aux forces régulières, ils sont généralement présents sur des bases de la police et de l’armée irakiennes. Les frappes américaines contre eux font régulièrement des morts ou des blessés dans les rangs des forces que la coalition internationale antiterroriste, emmenée par les Etats-Unis.

