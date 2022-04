Onze personnes, dont neuf instituteurs qui revenaient d’un repas de rupture du jeûne du ramadan, sont mortes dans la collision d’un minibus avec un autre véhicule au sud de Bagdad, ont rapporté samedi les autorités routières irakiennes, mettant en cause la vitesse. L’accident s’est déroulé tard dans la nuit de vendredi à samedi, sur une route près de la localité de Tounes, dans la province de Babylone. Les neuf instituteurs revenaient de la ville sainte chiite de Kerbala (centre), où ils s’étaient rendus pour prendre le repas de rupture du jeûne du ramadan et prier, selon une source policière. Leur minibus est entré en collision avec un 4X4 arrivant en sens opposé, «en raison de la vitesse élevée et l’inattention du conducteur du second véhicule», d’après un communiqué de la direction générale du Trafic routier. De même source, deux personnes ont été blessées dans l’accident. Les véhicules ont pris feu à la suite de la collision, selon la source policière de la province de Babylone. L’Irak, pays extrêmement riche en pétrole, souffre d’infrastructures en déliquescence après des décennies de conflits qui n’ont pas épargné les autoroutes, les ponts et autres équipements routiers. Les gouvernements successifs sont aussi accusés d’incompétence et de corruption. Les routes sont souvent truffées de nids-de-poule et plongées dans l’obscurité la plus totale la nuit. «Le nombre d’accidents de la circulation ne cesse d’augmenter, c’est comme si nous étions en guerre», reconnaissait fin mars le chef de la direction générale du Trafic routier, le général Tarek Ismaïl, cité par l’agence étatique INA. Le responsable a pointé du doigt «le manque de respect des limites de vitesse», mais aussi l’utilisation des téléphones portables, ou encore la consommation de drogues ou d’alcool. En 2021, près de mille personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en Irak, pays de 41 millions d’habitants, selon un responsable de la direction générale du Trafic routier. n

