Les opportunités d’investissement offertes par l’Algérie aux opérateurs économiques étrangers ont de nouveau été mises en avant par Abdelmadjid Tebboune.

Par Feriel Nourine

La porte vers ces opportunités est, certes, ouverte à tous ceux qui souhaitent venir investir en Algérie, mais l’Etat s’emploie à cibler «les pays frères et amis», a souligné le président de la République, lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche soir sur les chaînes de radio et de télévision nationales.

Sur ce registre, le chef de l’Etat a cité le Qatar, la Turquie, l’Arabie saoudite et l’Italie qui est considérée comme allié stratégique.

Dans le cas de la Turquie, classé premier investisseur étranger en Algérie, M. Tebboune est revenu sur les «relations historiques» qui l’unissent à l’Algérie et qui «n’ont jamais été entachées de problèmes». Ce qui représente un atout «qui contribue à l’attraction davantage d’investissements», a-t-il noté.

Après avoir été portés à 5 milliards de dollars, les investissements turcs en Algérie seront augmentés à 10 milliards de dollars. C’est ce qui a été décidé lors de la visite effectuée par Abdelmadjid Tebboune en Turquie, en mai dernier.

En attendant, le président de la République a rappelé que de nombreux projets turcs avaient été réalisés en Algérie, à l’exemple du complexe sidérurgique Tosyali, à Oran, dont la production a doublé et a été orientée vers l’exportation, en sus d’autres investissements dans les domaines du textile et des industries légère et moyenne.

Du côté du Golfe, le Qatar et l‘Arabie saoudite figurent en tête de liste des pays ciblés par l’Algérie pour attirer des investisseurs. En ce sens, les rencontres se multiplient entre hauts responsables algériens et leurs homologues de ces deux pays. Dans le cas du Qatar, la présence l’Emir Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani à la cérémonie d’ouverture des Jeux méditerranée d’Oran, en tant qu’invité d’honneur, témoigne des liens solides qu’entretiennent les deux pays et qui tendent à se renforcer dans leur aspect économique, à la faveur du nouveau code d’investissement et les avantages qu’il introduit au profit des IDE.

Avant cette étape, Abdelmadjid Tebboune avait effectué une visite d’Etat au Qatar, en février dernier, durant laquelle il avait convenu avec Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani de, entre autres, promouvoir les relations de coopération bilatérale, dans tous les domaines, notamment économique, commercial et gazier.

En juin dernier, le président de la Ligue des affaires qatarie, Cheikh Faiçal Bin Qassim Al-Thani, s’est félicité de l’amélioration du climat des investissements en Algérie à la faveur du nouveau cadre juridique qui «sert les investisseurs», a-t-il relevé.

Dans une déclaration à la presse au sortir de l’audience que lui a accordée le président de la République, il a souhaité voir les domaines de coopération entre les deux pays s’étendre à plusieurs secteurs tels que l’agriculture, le tourisme et l’éducation et les projets communs se concrétiser sur le terrain «dans les meilleurs délais».

Concernant l’Italie, M. Tebboune a, en fait, évoqué le cas d’un partenaire dont la coopération avec l’Algérie fait l’actualité depuis plusieurs semaines à travers un programme de coopération renforcé et consolidé.

L’Italie est «un allié stratégique» a soutenu le Président, mettant en avant «la bonne foi des investisseurs italiens qui travaillent dans le silence». En ce sens, le renforcement de ces relations se poursuit avec le lancement de la phase de la production conjointe, a-t-il affirmé à propos d’efforts en cours pour créer des partenariats algéro-italiens dans divers domaines, dont la mécanique, l’automobile, la construction navale, les minoteries et le secteur de la défense nationale, outre les projets dans le domaine d’installation des équipements.

Ces partenariats sont inscrits dans la série de mémorandums et accords de coopération bilatéraux signés en marge du 4e Sommet intergouvernemental algéro-italien qui s’est tenu à Alger, les 18 et 19 juillet dernier.

Lors de ce rendez-vous, l’ex-Président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, a, lui aussi, insisté sur la nette amélioration du climat des affaires en Algérie, suites aux réformes engagées à travers le nouveau code d’investissement.

«Les réformes engagées par l’Algérie augmentent la confiance des investisseurs, tout en leur accordant une grande opportunité pour le développement de leurs activités dans ce pays», a souligné M. Draghi devant les opérateurs économiques italiens présents au forum d’affaires entre les deux pays.



Loi sur l’investissement effective

A noter que la loi relative à l’investissement vient d’être publiée au Journal officiel (N50).

Signée le 24 juillet dernier par le Président de la République, après son adoption par le Parlement, cette loi a pour objet de fixer «les règles régissant l’investissement, de définir les droits et obligations des investisseurs et les régimes d’incitation applicables aux investissements dans les activités économiques de production de biens et de services, réalisés par des personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, résidentes ou non résidentes», stipule le texte dont les dispositions visent à «encourager l’investissement dans le but de développer les secteurs d’activités prioritaires à forte valeur ajoutée , d’assurer un développement territorial durable et équilibré et de valoriser les ressources naturelles et les matières premières locales».

Il s’agit également de «favoriser le transfert technologique et de développer l’innovation et l’économie de la connaissance, de généraliser l’utilisation des technologies nouvelles, de dynamiser la création d’emplois, de promouvoir la compétence des ressources humaines et de renforcer et d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et sa capacité d’exportation».

Dans cette optique, le nouveau texte prévoit une série de facilitations pour les investisseurs étrangers, sous la houlette l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement à qui il est accordé le rôle d’un véritable promoteur et accompagnateur des investisseurs en Algérie ainsi qu’à l’étranger, sont également prévus par cette nouvelle loi.



Une place de choix en Afrique

Lors de la même entrevue, Abdelmadjid Tebboune a, par ailleurs, été appelé à évoquer les ambitions que se fixe l’Algérie sur l’espace économique africain.

«L’Algérie doit se frayer une place de choix dans son espace africain et ne pas rester à l’écart du continent», a-t-il souligné, affirmant que «l’Algérie est africaine de par son destin et de son prolongement».

Evoquant les projets les projets lancés avec les pays africains, le président de la République a cité le cas du Gazoduc transsaharien (TSGP) devant acheminer le gaz nigérian vers l’Europe en passant par le Niger puis l’Algérie. Il s’agit d’«œuvre africaine majeure», a-t-il estimé à propos d’un mégaprojet qui vient de franchir une nouvelle étape dans sa voie vers la concrétisation, et ce suite au mémorandum signé, samedi dernier à Alger, entre les trois pays.

En outre, l’Algérie aspire à approvisionner l’Afrique en électricité et à lancer des projets de voies ferrées reliant les pays africains au bassin méditerranéen, a poursuivi le chef de l’Etat, ajoutant que notre pays s’emploie actuellement à «rattraper le retard accusé dans les lignes de transport vers les pays africains». Il citera, à ce propos, «la ligne maritime vers le Sénégal, que l’Algérie n’a ouvert que soixante ans après son indépendance».