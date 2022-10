Prenant part, vendredi 28 octobre à Abidjan, en marge de la 10e édition de la CGECI Academy et la tenue

de la 2e Rencontre des entrepreneurs francophones (REF 22), à la table ronde sur les investissements et co-investissements à l’intérieur de l’espace francophone africain, le président de la Confédération algérienne

du patronat citoyen (CAPC) Sami Agli a mis en avant le potentiel attractif qu’offre l’Algérie pour les investissement étrangers notamment à travers le nouveau code des investissements adopté récemment.

De notre envoyé spécial à Abidjan, Amirouche Yazid

M. Sami Agli, qui n’a pas cessé d’inviter ses pairs, présents en Côte d’Ivoire, à «mieux se connaître et à découvrir le potentiel de l’autre», a défendu l’attractivité de l’Algérie pour les investisseurs étrangers. «En Algérie, nous avons plusieurs exemples d’investissements étrangers. A titre illustratif, une seule entreprise fait plus d’un milliard de dollars d’exportations. Dans le domaine de l’électroménager, nous avons des champions. Brandt, de renommée mondiale, a été racheté par une entreprise algérienne alors que le climat des affaires était étrangement critiqué dans des classements de certains organismes et agences», a-t-il déclaré.

Il a relevé, par la même occasion, que trois éléments sont essentiels pour un environnement favorable à l’investissement. Il s’agit, premièrement, l’infrastructure qui est «importante», deuxièmement, «la stabilité du climat des affaires et celle des lois» et, troisièmement, un «équilibre entre le protectionnisme et l’ouverture». Ce dernier point est «très important», a estimé le président de la CAPC, dans le sens où «trop de protectionnisme est répulsif à l’investissement et trop d’ouverture est très vulnérable pour nos économies».

Pour M. Agli, il y va de la responsabilité des patrons et des politiques de «créer cette complémentarité interne et porter cela sur le marché mondial», considérant l’économie comme «la meilleure voie pour la pérennité des relations» entre les pays du continent africain. Le président de la CAPC a ajouté, sur sa lancée, que tout partenariat basé sur le principe «gagnant-gagnant» a été toujours un modèle de réussite, insistant auprès des présents parmi les chefs d’entreprise à élargir l’étendue de la coopération et des investissements internes au niveau des facteurs de semblance entre pays.

«Un continent nous rassemble, une histoire nous rassemble, parfois la langue nous rassemble, parfois même des relations historiques très fortes entre pays, les rapports d’amitié nous rassemblent, mais sur le plan du business, cela ne se reflète pas du tout», a-t-il fait savoir. D’où l’intérêt, a-t-il ajouté, que les gens «se connaissent déjà pour comprendre le potentiel de l’autre. Comprendre la complémentarité sur laquelle on peut se baser. Surtout actuellement avec tous les enjeux que nous vivons. Et nous ne sommes pas à l’abri d’autres enjeux».

Il s’agit, selon M. Agli, de mettre les bases de l’industrialisation dans chaque pays du continent dans la mesure, dira-t-il, où l’intérêt n’est pas de rester dans des relations de commerce (achat-vente), qui est sans doute nécessaire, mais cela doit être «la rampe de lancement pour de vrais investissements réellement créateurs de richesse dans nos pays respectifs», estimant que «c’est le défi qui nous interpelle aujourd’hui surtout avec tout ce qui se passe dans le monde qui se dessine à travers des blocs à l’Est et à l’Ouest, des divisions…».

Tout en récusant la thèse que l’Algérie avait tourné le dos à l’Afrique, M. Agli a affirmé que l’Algérie a réalisé un «développement exponentiel interne» qui était la priorité pour l’ensemble de nos entreprises. «L’infrastructure a été prise comme une locomotive réelle. L’Algérie est aujourd’hui 2e mondiale après les USA en termes de réseaux de fibre optique. Les gens ne connaissent pas cela. On ne prend également pas la mesure des autres réalisations comme les routes, les barrages, ce qui a permis de donner la base de tout investissement», a-t-il relevé.

En ce qui concerne le climat des affaires en Algérie, M. Agli a estimé que «la stratégie qui a été arrêtée est en train de donner ses résultats, car nous sommes aujourd’hui un pays fort économiquement, pas endetté, qui compte une infrastructure très forte et un climat des affaires qui évolue justement à travers les IDE et l’internationalisation.

Plus important que cela, a-t-il ajouté, c’est «l’indice du développement humain, qui classe l’Algérie, troisième après nos amis des Comores et des Îles Maurice», sur le continent africain, déplorant cette réalité au coût énorme et qui voit des pays qui importent parfois dans un pays lointain alors que la matière se trouve chez le voisin. D’où la nécessité de «travailler sur l’identification des secteurs et des filières et d’arrêter les priorités», a-t-il suggéré avant de conclure sur une note d’espoir que globalement «l’Afrique, c’est l’avenir».

A noter que le président de la CAPC a eu plusieurs rencontres avec des représentants de patrons étrangers, présents ici à Abidjan. n