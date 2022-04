Lors de sa visite, jeudi à Blida, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a indiqué que le surplus du foncier industriel, inexploité par les entreprises publiques depuis des années, sera récupéré par l’Etat et redistribué dans le cadre du partenariat public-privé.

H. Hamidou

Cette mesure a été prise au vu du rapport présenté par Kamel Nouicer, wali de Blida, lors de l’exposé qu’il a présenté sur la rareté du foncier industriel au niveau de cette wilaya, qui enregistre 2 965 demandes d’investissements. La solution pour le wali est de récupérer un important surplus du foncier industriel des entreprises publiques, inexploité depuis les années 1970. Lors de l’exposé, le wali a indiqué que cette présentation du dossier d’investissements a été faite grâce à l’opération de récupération du foncier industriel, entamée l’année dernière, par ses services qui 11 ont pu récupérer 40 hectares. Une superficie qui est loin de couvrir ou répondre à la forte demande d’investissements, d’où l’importance de recourir à la récupération du foncier en surplus et inexploité par les entreprises publiques. C’est à travers ces explications que le ministre a annoncé que le nouveau projet sur l’investissement comportera le partenariat public-privé et mettra fin aux demandes de surfaces exagérées du foncier industriel. «Dorénavant, chaque projet d’investissement sera bien étudié en matière du foncier industriel et sera attribué rationnellement», affirme le ministre. Il ajoutera qu’un investissement qui nécessite un hectare ne doit pas être érigé sur deux hectares». A propos de l’opposition des services agricoles sur la création d’une zone d’activités dans la commune d’Aïn Romana, le ministre laisse entendre que la protection des terres agricoles dans la Mitidja est une priorité. Par contre, il préconise aux investisseurs la disponibilité du foncier dans les zones industrielles de Boughezoul, Boukadir ou Aïn Defla qui comptent des centaines d’hectares qui ne demandent qu’à être exploités. «Le foncier n’est pas forcément à Blida, mais dans d’autres wilayas. C’est ça l’Algérie», dira le ministre, en rappelant que Blida est, selon lui, une locomotive des industries agro-alimentaires en Algérie et son rôle dans la sécurité alimentaire du pays est primordial. En matière de foncier industriel, la wilaya dispose de trois zones industrielles et de six zones d’activités d’une superficie totale de 245 hectares exploitée par plus de 12 500 PME-PMI. Le ministre a visité plusieurs entreprises qui ont fait l’objet de blocage administratif. n