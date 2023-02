Un rapport sur l’état de l’investissement dans six (6) wilayas du centre du pays sera élaboré et remis prochainement aux pouvoirs publics, a indiqué mercredi à Tizi-Ouzou, le président de la commission mise en place à cet effet au niveau de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saadi Mohellebi. S’exprimant en marge d’une visite à la wilaya de Tizi-Ouzou d’une délégation de la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification à l’APN, M. Mohellebi a souligné que la mission de la commission qu’il préside était de «faire un état des lieux de l’investissement et les contraintes rencontrées par les investisseurs». «La commission sillonnera six wilayas du centre du pays, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Msila, Chlef et Médéa, et établira, ensuite, son rapport qui sera remis au président de l’APN qui le soumettra aux pouvoirs publics», a-t-il précisé. S’agissant des contraintes relevées à travers les deux wilayas visitées jusqu’à présent, en l’occurrence Boumerdes et Tizi-Ouzou, la commission a relevé «des contraintes communes, celles inhérentes à la disponibilité du foncier industriel et la viabilisation des zones d’activités, et d’autres, propres à chaque wilaya», a-t-il dit. Le parlementaire qui a évoqué la promulgation de la loi sur l’investissement, a souligné «la volonté affichée des pouvoirs publics pour assainir le dossier de l’investissement, créateur de richesse et d’emploi». La délégation parlementaire a entamé mardi une mission de travail de deux jours à Tizi-Ouzou pour s’imprégner de la réalité de l’investissement à travers la wilaya. Elle a entamé la visite à partir de l’entreprise nationale des industries électroménagers (ENIEM), de Oued-Aissi, puis s’est rendue à l’unité privée algéro-indienne, Mahindra, de montage de tracteurs agricoles, et à l’Entreprise nationale Electro-industrie d’Azazga, à l’Est de la wilaya, avant de visiter trois zones d’activités, deux à Fréha et une à Azazga. Au programme de la deuxième journée des parlementaires à Tizi-Ouzou, figurent la visite de la zone d’activité de Larbaâ Nath Irathen, en chantier, des zones d’activités des communes de Draâ El Mizan et Boghni, et du complexe textile industriel (Cotitex) de Draâ Ben Khedda, filiale de l’entreprise algérienne des textiles industriels et techniques (EATIT).

