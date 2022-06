Par Nadir Kadi

Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a fait savoir jeudi, lors d’une audition au Conseil de la Nation, que seize «accords de principe» avaient été donnés par son département à des projets d’investissement dans le domaine du transport aérien. Le ministre a par ailleurs ajouté, lors de cette même réunion plénière au Conseil de la nation, sous la présidence de M. Salah Goudjil, et en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, qu’une quinzaine d’autres demandes d’investissement dans le domaine du transport maritime avaient été examinés par le secteur ; quatre projet ayant déjà reçu des «droits de concession». Les secteurs des transports aérien et maritime devraient également bénéficier très «prochainement» de nouvelles plateformes de réservation en ligne.

En effet, nouveaux «accords de principe» et promesses d’accords aux investisseurs, que le ministre des transports place dans le cadre de la volonté de l’Etat d’ouvrir le secteur des transports à la concurrence et à l’investissement des opérateurs privés. Il s’agirait dans le détail de seize «demandes d’investissement» pour du transport aérien, dont neuf relatives aux services du «transport aérien public des voyageurs et des marchandises». L’APS, qui rapporte l’information, explique toutefois que ces «accords de principe», donnés dans le cadre de la promotion de l’investissement dans ce secteur avec des partenariats public-privé ou privé-privé, sont encore en attente du «parachèvement des dossiers requis des opérateurs économiques». Le ministre, Abdellah Moundji, explique pour sa part, révélant sans plus de détails, que les procédures pouvaient rencontrer quelques «obstacles juridiques» relatifs à l’acquisition et le traitement des nouveaux équipements des investisseurs.

Le responsable, qui précise que des convocations ont déjà été adressées aux investisseurs dont les demandes ont été retenues, a insisté sur la «nécessité» d’introduire les modifications juridiques nécessaires pour résoudre les «problèmes» rencontrés par les projets d’investissements. L’audition du premiers responsable de la gestion et de l’orientation du secteur du transport aérien, aura par ailleurs été l’occasion de faire le point sur la situation des aéroports, où l’on comptabilise 36 aéroports dont 20 internationaux, ou encore de l’utilisation par la flotte aérienne «de 70 appareils, dont 55 d’Air Algérie et 15 de Tassili Airlines (…) et quatre avions désignés pour le fret, et trois autres assurant les services taxi et évacuation sanitaire». Ainsi, le ministre, en réponse à une question liée à la difficulté de réserver des billets d’avion et de titres de transport maritime, annonce l’entrée en service, dans les «prochains jours», d’une nouvelle application de vente électronique de titres de voyage maritime. Une étape, qui devrait être suivie par la révision de la plateforme numérique de réservation de billets d’Air Algérie «afin de la rendre plus efficace évitant le déplacement des uns et des autres» note la même source.

Quant aux projets dans le domaine du transport maritime, le ministère des transports aurait traité un total de quinze demandes d’investissements. Le secteur, ayant pour le moment octroyé des «droits de concession» à quatre opérateurs privés pour le transport maritimes de marchandises et donné son «accord de principe» à sept autres demandes d’investissement en matière de transport maritime de marchandises. M. Moundji, qui explique également que des convocations ont été transmises aux porteurs des projets en cours d’études, a fait savoir que quatre autres demandes pour le transport maritime des voyageurs étaient encore à l’étude.

En ce sens, il apparaît également selon les déclaration du ministre que le transport maritime, et plus précisément les transports de loisir, enregistre actuellement un certain engouement des investisseurs ; ainsi, le ministre fait savoir que «38 autorisations» ont été accordées à des opérateurs privés pour des activités relatives aux «transport maritime urbain», la pêche, le tourisme ou encore les balade en mer, les bateau-restaurant et la «plaisance à bord de bateaux à moteur». <

