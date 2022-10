Par Hakim Ould Mohamed

L’Union européenne semble avoir entendu les appels d’Alger à participer à l’effort d’investissement et de financement de nouveaux projets dans le pétrole et le gaz. La Commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson, en visite, à Alger a affirmé avoir proposé au ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, trois domaines « très prometteurs » dans le secteur de l’énergie où l’Algérie et l’UE peuvent avoir une « coopération gagnant-gagnant ». Il s’agit, bien évidemment, du gaz, première préoccupation des Européens, compte tenu des conséquences de la guerre en Ukraine sur les approvisionnements du Vieux Continent en gaz. Kadri Simson n’y pas allée par trente-six chemins pour dire que « l’UE et l’Algérie gagneront toutes les deux à augmenter les volumes de gaz algérien potentiellement disponibles à l’exportation vers l’Europe ». Le discours de l’Europe semble évoluer sur cette question, puisque, constate-t-on, les Européens ont fini par se rendre à l’évidence que la hausse des volumes de gaz à l’exportation à destination du Vieux Continent est tributaire d’un effort commun en termes d’exploration, d’exploitation et de développement de nouveaux projets gaziers en Algérie. Kadri Simson a souligné, sans détours, que cette augmentation des volumes à destination de l’Europe pourrait être réalisée « en coopération avec des entreprises européennes, en exploitant de nouveaux champs gaziers » en Algérie.

Confinée jusqu’ici dans les carcans d’une transition énergétique hâtive et dogmatique, appelant par le passé à sursoir au financement des énergies fossiles, tel que recommandé, voici quelques mois, par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Union européenne se retrouve contrainte de revoir sa stratégie sous l’effet de conséquences plutôt désastreuses de la crise en Ukraine sur sa sécurité énergétique. Depuis toujours, Alger n’a cessé de plaider en faveur d’un effort commun dans l’amont pétrolier et gazier algérien. Preuve en est que le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a remis, hier, au centre des discussions la nécessité d’esquisser des perspectives « prometteuses » au partenariat énergétique Algérie-Union européenne (UE) à la faveur d’une démarche « collective » et d’une « approche inclusive », invitant les partenaires européens à participer au financement des projets énergétiques en Algérie.



Message enfin saisi

Aïmene Benabderrahmane a mis à profit l’occasion du dialogue énergétique UE-Algérie pour appeler l’ensemble des compagnies et opérateurs européens du secteur des hydrocarbures « à œuvrer de concert avec nous à l’effet de nous permettre d’augmenter nos capacités de production des hydrocarbures, notamment du gaz, ce qui nous permettra de garantir nos intérêts communs, assurer la sécurité énergétique pour les deux parties, et d’avancer vers une transition énergétique dans le cadre d’un développement durable ». Le message est clair et semble être bien saisi cette fois-ci par la partie européenne qui n’hésite même plus à afficher sa disponibilité à accompagner l’effort de l’Algérie en faveur d’une hausse des investissements dans son secteur des hydrocarbures. L’engagement de l’Union européenne à mobiliser ses investisseurs et ses financements est valable aussi bien pour les hydrocarbures que pour les énergies renouvelables. Là aussi, il y a véritablement une avancée considérable dans le discours de l’UE qui semble prête à casser la tirelire pour contribuer à l’émergence de nouveaux projets d’énergies renouvelables en Algérie. Le Desertec, faut-il le rappeler, a été abandonné par Alger faute d’un engagement clair et ferme de la part des Européens en faveur de son financement. Sur les deux domaines, les hydrocarbures et les énergies renouvelables, force est de constater que le discours et l’engagement de l’UE connaissent un important revirement en faveur d’une hausse des investissements européens en Algérie. Ce n’est pas par hasard que l’Algérie a choisi ce moment pour lancer son nouvel appel d’offres international dans les hydrocarbures. Alnaft a annoncé, en effet, il y a à peine quelques jours, qu’un nouvel appel d’offres a été lancé dans le domaine des hydrocarbures à l’adresse des compagnies nationales et internationales. Le contexte s’y prête.

