Le groupe Sonatrach a signé, lundi à Alger, un mémorandum d’entente avec l’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricole (AAAID), portant sur le renforcement de la coopération entre les deux parties dans les domaine des l’agriculture. Le document a été paraphé par le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le président de l’AAAID, Mohamed Benabid El Mazroui, en présence des cadres du groupe. Le mémorandum d’entente conclu porte sur plusieurs domaines de coopération, notamment l’étude d’opportunités d’investissements conjoints dans les secteurs de l’agriculture et des productions végétales et animales en Algérie. Il comprend aussi l’échange d’expertises et d’expériences pionnières, ainsi que la mise en place de projets intégrés, d’amont en l’aval, dans le domaine agricole. La filiale «Agro-alimentaire activité (3A)» de Sonatrach sera chargée de la mise en œuvre de cet accord. L’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricole est un organisme financier arabe indépendant qui contribue au capital de 53 grandes entreprises agricoles dans 12 pays arabes. Cette institution soutient également les plans de développement agricole durable dans les pays arabes, dans le but de réduire le déficit alimentaire.

