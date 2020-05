La réduction de la facture d’importation en besoin alimentaire du pays, dont le montant pèse énormément sur le budget de l’Etat, passe inéluctablement par un fort investissement d’amont en aval agricole. Les opportunités dans ce sens ne manquent pas, mieux encore, elles sont nombreuses. Mais faut-il que les investisseurs intéressés à réaliser des projets dans le secteur soient encouragés ? Ils le seront dès lors où le président de la République Abdelmadjid Tebboune vient d’annoncer que des prêts bancaires allant jusqu’à 90% du montant du projet d’investissement seront accordés. Une décision qui est nullement fortuite car elle repose sur des données réelles qui ouvrent droit à des perspectives des plus optimistes. En effet, selon le chef de l’Etat, l’agriculture génère plus de 25 mds USD, soit l’équivalent des recettes pétrolières. «Le secteur peut faire mieux dans la mesure où il est capable de générer une forte valeur ajoutée s’il arrive à intégrer l’industrie manufacturière», a estimé le président de la République lors d’une entrevue avec des responsables de médias nationaux, diffusée vendredi soir sur la Télévision et la Radio publiques. Il citera dans cette optique, l’agriculture saharienne qui, selon le premier responsable du pays, peut, une fois l’entrée en production des grandes exploitations créées dans le Sud dédiées uniquement aux cultures stratégiques, c’est-à-dire celles dont le pays importe annuellement en grande quantité et grevant lourdement le budget national». Et donc pour le premier responsable du pays «l’agriculture saharienne peut contribuer à la réduction de la facture des importations». Rappelant dans ce sillage que le ministère de l’Agriculture et du Développement rural s’emploie actuellement à l’élargissement de la culture céréalière dans le Sud. «Cela va nous permettre de réduire nos importations de 20 à 30%», a-t-il rapporté dans ce sens. Et d’assurer «Nous y parviendrons effectivement à la fin de cette année.» Toujours en ce qui concerne l’agriculture saharienne et son potentiel, il a révélé : «Le Sud regorge de capacités, pour preuve, on peut y cultiver des oléagineux et de la betterave à sucre pour la production d’huile de table et le sucre de consommation et dont les rendement pourraient répondre aux besoin nationaux.» Interrogé sur l’impératif de continuer à développer l’industrie agroalimentaire, le président de la République a soutenu que «tous les porteurs de projets relatifs à l’industrie manufacturière, concernant l’aval agricole, vont bénéficier de prêts bancaires considérables afin qu’ils puissent mener à terme leur projet et dans des délais réduit». Signalant dans la foulée : «Nous visons à déployer encore davantage cet effort car c’est la seule manière de réduire à terme notre facture d’importation en besoin alimentaire.»

Il y a lieu de rappeler que, depuis 2016, le secteur de l’agriculture ne cesse de gagner des points de croissance jusqu’à devenir le premier contributeur à la richesse nationale, avec un peu plus de 14% du produit intérieur brut (PIB). C’est le fruit de la réalisation de grands périmètres irrigués, la mise en valeur de centaines de milliers d’hectares, l’extension des surfaces céréalières, arboricoles et autres. Des résultats qui ont à l’évidence beaucoup contribué à l’augmentation du potentiel agricole algérien. Pour l’heure, s’il est vrai que le pays est toujours dépendant des importations de produits stratégiques comme le blé et le lait, la compensation a tout de même commencé à s’opérer au moyen des cultures maraîchères et de l’arboriculture dont les récoltes saisonnières enregistrent record sur record ces dernières années, au point de créer aux fellahs de sérieux problèmes de méventes. Le surcroît de production dégagé par certaines exploitations agricoles a, à l’évidence, redynamisé l’aval agricole au point que le chiffre d’affaires réalisé par les industries agroalimentaires représente aujourd’hui près de 50% de la production industrielle nationale, hors hydrocarbures. C’est dire l’importance de ce secteur appelé à donner encore davantage de valeur ajoutée au pays. Les investissements attendus dans ce secteur vont être nombreux suite au taux élevé de financement par les banques. Et cela va se traduire à coup sûr par une amélioration probante des performances productives tant en amont qu’en aval agricole.<

