Le Directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkach, a annoncé, mardi à Mostaganem, que 233 projets d’investissement ont été inscrits, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à l’investissement. Dans son discours d’ouverture du colloque régional sur le système d’incitation à l’investissement, M. Rekkach a indiqué que le nombre de nouveaux projets d’investissement inscrits au niveau de l’AAPI, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, s’élève à 233 nouveaux projets représentant une valeur financière totale estimée à 44 milliards DA. Ces projets, certains initiés dans le cadre de partenariat avec des partenaires étrangers, assureront environ 5.800 emplois dès leur entrée en exploitation, selon les engagements pris par les investisseurs, a déclaré le même responsable. M. Rekkach prévoit que le nombre de projets inscrits atteigne le double dans les prochains jours, compte tenu de l’afflux d’investisseurs aux guichets uniques de l’Agence, notant que l’objectif principal à ce stade est d’œuvrer ensemble pour promouvoir l’investissement et donner une forte impulsion à l’économie et sa diversification. Par ailleurs, le même responsable a souligné la détermination des pouvoirs publics à continuer à soutenir les investissements, à améliorer le climat des affaires et à fournir les conditions propices à la restauration de la mobilité économique. Il a expliqué que les récentes réformes visent à assurer des incitations permettant de libéraliser les initiatives et de soutenir l’entrepreneuriat. Pour sa part, le représentant du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le Directeur général des Collectivités locales, Youssef Roman, a dévoilé un avant-projet de nouvelle loi qui définit les conditions et modalités pour bénéficier du foncier économique, propriété privée de l’Etat, afin de mener à bien des projets d’investissements. Cet avant-projet est actuellement au niveau du Secrétariat général du Gouvernement. Le même intervenant a ajouté que cette loi sera promulguée en même temps que ses textes d’application, comme ce fut le cas avec la loi 22-18 relative à l’investissement.

