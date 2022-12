Quatre (4) membres de la même famille ont été retrouvés, vendredi après-midi, morts, asphyxiés, dans leur domicile, situé à El Ateuf (12 Km au sud-est de Ghardaia), au lieu-dit ‘’El-Hamrayet’’ suite à l’inhalation de monoxyde de carbone émanant d’un réchaud à gaz, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Les quatre victimes (le père et la mère et deux enfants) originaires de Ghardaia venaient d’Alger pour passer les vacances d’hiver ont été retrouvées mortes par un proche qui s’est inquiété sur le sort de cette famille qui n’a pas donné signe de vie depuis vingt-quatre heures, avant d’entrer en défonçant la porte de leur domicile est trouver les corps inertes, a-t-on précisé. Aussitôt alertés les services compétents ont intervenu et une enquête a été diligentée par le parquet près tribunal de la république de Ghardaia pour déterminer les causes et les circonstances exacts du décès des quatre membres de la même famille âgés entre (36 et 06 ans) conformément aux lois et règlements en vigueur, indique un communiqué du procureur de la république de Ghardaia. Confiée aux membres de la police judiciaire, plusieurs techniciens spécialistes de la protection civile, de la police scientifique et de la Société de distribution de l’électricité et de gaz ont été associés à cette enquête judiciaire pour déterminer la défaillance et les manquements à l’origine de ce malheur évènement, précise le communiqué. n

Articles similaires