PAR MILINA KOUACI

L’Intersyndicale de la Fonction publique du Sud radicalise ses actions. Une grève générale de deux jours devrait être observée les 28 et 29 mars prochain dans les wilayas du Sud, des Hauts-Plateaux et des Aurès. Cette action sera appuyée par des sit-in de protestation devant les sièges des wilayas concernées.

Les syndicats de la Fonction publique desdites wilayas avaient observé une grève générale le 2 mars dernier. Les autorités compétentes, regrettent les syndicats autonomes, n’ont pas réagi aux revendications et actions observées qui décident ainsi de durcir leur mouvement de grève.

Leurs principales revendications est l’actualisation de la prime de zone calculée sur la base du barème des rémunérations de 1989 suivant la classification administrative des zones du Sud, avec effet rétroactif, la généralisation de la prime d’excellence et le calcul de l’ancienneté du Sud dans la retraite.

Il s’agit également de l’augmentation de la prime de logement et de calculer les années d’ancienneté dans la retraite. Les protestataires demandent également de généraliser la prime zone à tous les travailleurs exerçant dans le Sud.

Ces organisations syndicales représentent les secteurs de l’Education, de l’Enseignement supérieur, de la Santé et des Finances réparties entre autres sur les wilayas de Ghardaïa, Illizi, El Oued, Naâma, El Bayadh, El Mghair, Béchar, Tindouf et Msila.

