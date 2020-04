Le nombre d’abonnés à l’internet mobile a connu une hausse durant le dernier trimestre de l’année 2019 en enregistrant près de 37 millions de connectés comparativement au taux existant au même trimestre de l’année précédente au moment où le parc de la téléphonie mobile a marqué, lui, une «légère diminution» pendant la même période de comparaison.

En effet, et selon le bilan de l’Autorité de régulation de la Poste et des Communications électroniques (ARPCE), rendu public hier, près de 37 millions d’abonnés à l’internet mobile (3G et 4G) ont été enregistrés au 4e trimestre 2019 en Algérie, ce qui représente une évolution de 1,57% par rapport au même trimestre de 2018.

L’ARPCE précise que le parc global des abonnés actifs à l’internet mobile au 4e trimestre de 2019 a atteint les 36 911 428 abonnés, soit 24 922 271 abonnés à la 4G (67,52% du parc global) et 11 989 157 abonnés à la 3G (32,48% de ce parc), relevant une augmentation de 568 827 abonnés par rapport à la même période de 2018, soit un taux d’évolution de 1,57% en une année.

Le taux de pénétration de l’internet mobile au 4e trimestre de 2019 a atteint 84,08%, contre 83,74% au 4e trimestre de l’année précédente, représentant ainsi une évolution de 1,02%, a souligné l’ARPCE. Cette dernière ajoute que le trafic consommé de l’Internet de téléphonie mobile en Algérie au 4ème trimestre de l’année dernière est d’un volume de 312 123 030 Go (Gigaoctet), comparativement au 4e trimestre de 2018 où un volume de 166 691 345 Go a été enregistré, soit une évolution de 87,25%. Sur un autre registre et concernant le parc de téléphonie mobile (GSM, 3G et 4G), le bilan de l’ARPCE fait état d’une «légère diminution» passant de 45,52 millions abonnés au 3e trimestre de l’année 2019 à 45,42 millions abonnés au 4e trimestre de la même année, soit une baisse de 0,21%. Sur les 45,42 millions abonnés actifs, 8,51 millions sont des abonnés au réseau GSM soit 18,74% contre 36,911 millions abonnés au réseau 3G/4G, soit 81,26%, a relevé l’ARPCE qui précise que le parc d’abonnés GSM a atteint 8,514 millions abonnés au 4e trimestre de l’année 2019, contre 8,97 millions au 3e trimestre de l’année 2019, soit une diminution de 5,15%. Pourquoi cette baisse ? Pour l’ARPCE, «cette diminution est principalement liée à la migration des abonnés vers les réseaux de nouvelles technologies 3G et 4G».

Il a été indiqué à ce titre qu’au 4e trimestre de l’année 2019, le parc d’abonnés 3G/4G a atteint 36,91 millions abonnés contre 36,54 millions au 3e trimestre de l’année 2019, soit une légère évolution de 1%.



L’opérateur public Mobilis en tête

En termes de nombre d’abonnements à la téléphonie mobile, c’est l’opérateur public Mobilis qui arrive en tête devançant ses deux concurrents, Djezzy et Ooredoo. Le bilan de l’ARPCE indique en effet que Mobilis demeure toujours en tête du nombre d’abonnés à la téléphonie mobile durant ce 4e trimestre avec 18 633 371 abonnés (18 177 110 durant le 3e trimestre) suivi de Djezzy avec 14 707 625 abonnés (15 072 994 durant le 3e trimestre) et d’Ooredoo 12 084 537 abonnés (12 272 834 abonnés durant le 3e trimestre). Par ailleurs, le taux de pénétration au réseau mobile a connu une «stabilité» entre le 3e et le 4e trimestre de l’année 2019, soit 103%, une stabilité «liée, d’une part, à la légère diminution du marché de la téléphonie mobile et, d’autre part, à l’augmentation de la population algérienne», selon l’ARPCE.

Cette dernière a relevé, dans son bilan qu’au 4e trimestre de l’année 2019, le trafic voix généré dans les réseaux de téléphonie mobile a atteint un total de 35 675 millions de minutes, dont 85,6 % réalisés en intra-réseau, 14,16 % en trafic national sortant, 0,16% en trafic international sortant et 0,08% trafic international entrant. S’agissant du parc de la téléphonie fixe, il a atteint 4 616 310 abonnés durant le 4e trimestre de 2019, entre 3 424 254 abonnés aux réseaux filaires et 1 192 056 aux réseaux sans fil fixe (4G LTE/Wimax).

Au 4e trimestre 2019, les abonnés aux réseaux de téléphonie fixe filaires représentent 75,18% contre 25,82% aux réseaux de téléphonie fixe sans fil (4G LTE/ Wimax).

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe a atteint, quant à lui, 10,52% au 4e trimestre de l’année dernière, relève la même source, ajoutant que 63,09% des ménages en Algérie disposent d’une ligne de téléphonie fixe.

L’ARPCE a noté, en outre, qu’au 4e trimestre de 2019, le trafic voix global généré par le réseau de téléphonie fixe a atteint un total de 445,87 millions de minutes, dont 341,87 millions de minutes réalisés en intra-réseau, 63 millions de minutes en trafic sortant national (fixe vers autres réseaux nationaux) et 41 millions de minutes en trafic international.<

