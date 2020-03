Le câble sous-marin en fibre optique international SEA-ME-WE 4 (SMWE4), dont l’Algérie est reliée depuis Annaba, sera coupé par le consortium international qui le gère, le 2 avril prochain et ce pendant 7 jours, mais « sans grande » incidence sur le réseau internet national, a indiqué mercredi à l’APS le P-dg d’Algérie Télécom, Mohamed Anouar Benabdelouahad. « Le consortium international (composé de 16 pays) a prévu de couper ce câble pendant 7 jours à partir du 2 avril pour le doter de nouveaux équipements. L’Algérie, qui est reliée à ce câble entre Annaba et Marseille, sera touchée, mais sans grande incidence sur le réseau internet national », a-t-il précisé. Toutefois, il a expliqué que le SMWE4 est « le principal câble utilisé, actuellement, par l’Algérie », ajoutant que la partie qui sera touchée est d’une capacité « d’environ 700 Giga ». Le P-dg d’Algérie Télécom a indiqué que les autres câbles algériens, à savoir le câble Orval/Alval, reliant Alger, Oran et Valence (Espagne) « n’est pas encore prêt », et celui de Medex, raccordant, depuis Annaba, le réseau internet algérien de fibre optique au réseau international reliant les Etats-Unis d’Amérique à l’Asie par le bassin méditerranéen, « sera disponible dans environ 2 mois ». « Nous avons pris des dispositions pour relier notre réseau à d’autres câbles, dont ceux passant par la Tunisie et l’Italie », a-t-il dit, affirmant que son entreprise a fait « le nécessaire pour activer assez de capacité et qu’il ne reste qu’environ 80 Giga pour être prêt le 2 avril prochain ». « L’internaute algérien ne sentira aucune perturbation du débit internet durant cette période (une semaine à partir du 2 avril) », a-t-il tenu à rassurer.



Articles similaires