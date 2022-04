Près de 600.000 abonnés au niveau national seront raccordés au réseau internet courant 2022, a révélé lundi à Djelfa, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki. «L’année 2022 verra le raccordement de 600.000 abonnés au réseau internet, en application de la stratégie du secteur visant à garantir les prestations dans ce domaine», a indiqué le ministre à l’occasion d’une visite de travail dans la wilaya de Djelfa.

Le ministre, qui a procédé au lancement du service de la fibre optique jusqu’au domicile (Fiber to the Home, FTTH) dans la ville d’Ain Ouessara (100 km au Nord de Djelfa), a souligné que cet objectif s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan national visant le raccordement à l’Internet des deux tiers des foyers au niveau national, à l’horizon 2024. Il a fait part, en outre, du raccordement de plus de 4,1 millions d’abonnés à la fin 2021, un chiffre qui «dénote le renforcement des prestations internet au niveau des foyers et des établissements publics pour être au diapason de la politique de numérisation adoptée par les pouvoirs publics», a-t-il estimé. Sur place, un exposé a été présenté au ministre sur l’opération de lancement du service de la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) au profit de 1.800 foyers de la cité «Essalam». Le ministre a lancé, à l’occasion, un appel à «la généralisation de cette technologie à une plus grande échelle, vu qu’elle repose sur l’utilisation de câbles en fibre optique à haut débit, à l’opposé des câbles en cuivre», a-t-il relevé. Le ministre de la Poste et des Télécommunications a entamé sa visite, à Djelfa, par l’inauguration d’une nouvelle agence commerciale d’Algérie Télécom (AT) à la cité «Zighoud Youcef», réalisée dans un beau style moderne. Il a écouté, sur place, un exposé sur l’état des lieux du secteur. Une agence commerciale relevant de l’opérateur de téléphonie mobile «Mobilis» a été, également, inaugurée par le ministre au niveau de la même cité. M. Bibi Triki s’est particulièrement félicité de l’aménagement, au niveau de cette structure, d’accès pour les personnes aux besoins spécifiques. « Une démarche qui participe à la garantie d’un accueil idoine à cette catégorie de la société», a-t-il estimé. Le ministre a, par ailleurs, instruit le responsable régional de l’opérateur de téléphonie mobile «Mobilis» sur la nécessité d’étendre le réseau Internet sur la RN1 «même si cela exige de recourir à l’énergie solaire en cas d’absence du réseau électrique, en raison du besoin pressant ressenti pour ce service (internet)», a-t-il souligné.

(APS)