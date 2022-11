Algérie Télécom a annoncé, lundi à Alger, le lancement d’une nouvelle gamme d’offres Idoom Fibre destinées aux clients résidentiels allant jusqu’à 300 Mégas.

Il s’agit d’offres touchant le client ayant un abonnement internet jusqu’à 50 Mégas qui bénéficiera systématiquement d’une augmentation de débit jusqu’à 100 Mégas au même tarif, soit 3599 DA, a-t-on indiqué lors d’une cérémonie de lancement de ces offres.

Le tarif du palier de débit jusqu’à 50 Mégas passe désormais à 2999DA, au lieu de 3599 DA, soit une réduction tarifaire de plus de 16%, a-t-on ajouté, relevant que le client ayant un abonnement internet jusqu’à 100 Mégas bénéficiera, quant à lui, d’une augmentation de débit jusqu’à 300 Mégas au même tarif, soit 6999 DA.

Un nouveau palier de débit jusqu’à 200 Mégas vient enrichir la gamme d’offres disponible avec un tarif exceptionnel de 4999 DA, a indiqué le directeur de communication d’Algérie Télécom, Azzedine Harik.

Il est à noter que les nouveaux souscripteurs à cette offre Idoom Fibre pourront bénéficier d’un terminal optique, pour un paiement de 2 mois d’abonnement (débit allant jusqu’à 15 Mégas) et d’un mois d’abonnement pour les paliers des débits supérieurs (Jusqu’à 20, 50, 100, 200 et 300 Mégas).

Le client peut aussi procéder au paiement de 4500 DA (pack comprenant un modem optique et un mois de connexion) pour le débit allant jusqu’à 10 Mégas.

Les clients Idoom ADSL éligibles au basculement vers Idoom Fibre procéderont, quant à eux, au paiement de 4500 DA (Pack comprenant un modem optique + un mois de connexion) et bénéficieront du transfert du solde restant de l’abonnement ADSL, pour le débit allant jusqu’à 10 Mégas.

Pour les paliers de débits supérieurs (Jusqu’à 20, 50, 100. 200 et 300 Mégas), les clients Idoom ADSL éligibles au basculement vers Idoom Fibre bénéficieront d’un paiement de 1999 DA avec un mois de connexion, ainsi que le transfert du solde restant de leur abonnement ADSL.

Pour bénéficier pleinement d’une expérience optimale en mode WIFI, Algérie Télécom conseille aux clients basculés vers les débits supérieurs jusqu’à 100, 200 et 300 Megas, ou souhaitant souscrire à ces nouveaux paliers supérieurs, d’acquérir un répéteur WIFI 5 ou 6.

Algérie Télécom annonce également le lancement d’une nouvelle offre Idoom VDSL permettant aux clients et leurs familles de profiter pleinement de connexion très haut débit et ce à compter du lundi 14 Novembre 2022. Désormais, les nouveaux souscripteurs (résidentiels), éligibles à l’offre Idoom VDSL bénéficieront d’un débit allant jusqu’à 50 Mégas au prix de 2999DA seulement avec frais de souscription à zéro Dinars. Pour en bénéficier, Algérie Télécom invite ses clients à effectuer le test d’éligibilité sur son site web www.algerietelecom.dz, et à se rapprocher en cas d’éligibilité de ses agences commerciales pour souscrire à cette offre. <

