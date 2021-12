Par Khaled Remouche

Les progrès dans le renforcement du débit internet ont été relevés, lors du dernier Conseil des ministres, par le Président de la République qui a appelé à poursuivre cet effort, notamment pour favoriser le développement du e-paiement. Nombre d’opérateurs, notamment les acteurs du numérique, se plaignent de problèmes de connexion. Ce qui est occulté, actuellement, est que l’un des freins à la concurrence sur les prix et la qualité de la connexion est le monopole d’Algérie Télécom. En dépit de ces améliorations, le débit fourni reste insuffisant pour ceux qui activent dans le secteur du numérique. Selon eux, la vitesse de connexion, de manière générale, et la qualité ne sont pas au rendez-vous. La situation du secteur numérique aurait été tout autre si elle avait été appliquée dès l’ouverture du marché et que des garde-fous avaient été mis en place pour éviter la libéralisation du secteur début des années 2000. L’Algérie aurait connu une dynamique sans précédent avec l’éclosion de milliers d’entreprises et l’émergence de groupes privés fournisseurs d’internet et de services internet. Aujourd’hui, Algérie Télécom est le seul fournisseur d’internet. Les providers et les sociétés privées du secteur doivent passer par l’incontournable monopole. Cette ouverture du secteur avait été remise en cause par une nouvelle loi sur les télécommunications très controversée, défendue bec et ongles par l’ex-ministre des Télécommunications Houda Faraoun. Cette loi, toujours en vigueur, octroie à Algérie Télécom le monopole sur la réalisation et l’exploitation des câbles sous-marins. Auparavant, un opérateur privé avait pu réaliser un câble sous-marin à la faveur de cette ouverture du secteur. Le Chef d’Etat appelle en ce sens à la réalisation de nouveaux câbles sous-marins. Ce qui veut dire qu’Algérie Télécom s’occupera de ces investissements qui seront sans doute financés par ses fonds propres et l’apport de l’Etat. La question est de savoir si avec les privatisations annoncées, telle que l’ouverture du capital des banques et des entreprises publiques, ouverture du ciel algérien à des compagnies privées, il sera permis d’ouvrir la réalisation de câbles à des groupes privés pour les clients algériens. Telle était la logique de l’ouverture du secteur dans les années 2000, remise en cause par la suite.

Cette ouverture du secteur ne devrait pas signifier libéralisation sauvage de la branche. Des règles et un contrôle strict du respect de ces règles devraient prévaloir chez tous les acteurs du numérique. Ce contrôle devrait se faire par une agence de régulation. Mohamed Cherif Belmihoub, économiste, ne voit pas l’utilité d’un ministère des Postes et Télécommunications, c’est une coquille vide, selon lui. Il devrait y avoir à la place un marché comportant les opérateurs et une agence de régulation et de contrôle. Tout démontre qu’on est loin de l’efficacité requise dans ce secteur, levier fort de croissance économique. Les sureffectifs d’Algérie Télécom et Algérie Poste montrent qu’on s’est éloigné des standards de gestion internationaux. Tout ce personnel en surnombre devrait être non pas licencié mais redéployé avec des plans de formation-reconversion, d’offre de création de microentreprises, avec le soutien de l’Etat. Cette révolution est le chemin vers l’émergence d’un secteur numérique puissant en Algérie, favorisée par la multiplication des acteurs. Ces changements ouvrent la voie à une véritable industrie en Algérie. Younès Grar, l’un de nos meilleurs spécialistes en TIC, plaide pour cette voie. La plupart des acteurs du numérique souhaitent ce changement. Alors pourquoi rester sur un schéma de gestion dépassé ? <

