QNET, prestigieuse société de vente directe et du e-commerce, a été nommée lauréate du Bronze Stevie® Award pour la meilleure utilisation des réseaux sociaux pour les informations relatives au Covid-19, et ce, lors de la 17e édition des International Business Awards®.

Les prestigieux International Business Awards®, «The International Stevies», sont ouverts à toutes les organisations du monde entier, qu’elles soient publiques ou privées, à but lucratif ou non. Et pour cette édition, l’International Business Awards a accueilli plus de 3 800 participants de plus de 63 pays.

Pendant la crise sanitaire mondiale, QNET a lancé une campagne sous le titre : «QNET Comes Together For Tomorrow» qui comprend des éléments de contenus dans un mélange captivant de messages sur les réseaux sociaux QNET, dans le but de donner à ses Représentants Indépendants (RI) des messages d’espoir et de réconfort et de les aidez en leur fournissant des informations utiles pour gérer leurs activités en toute sécurité et de surmonter les effets associés au «Covid 19».

En commentant l’attribution de ce Stevie® Award, Malou Caluza, PDG de QNET, a déclaré: «Nos clients et distributeurs sont répartis dans le monde entier et le confinement imposé dans presque tous les pays a eu un impact sur leur capacité à mener leurs affaires et à gagner un revenu. Nous savions qu’il était important de leur tendre la main pendant cette phase difficile pour qu’ils restent motivés et positifs, tout en leur proposant ensuite des options qui les aideraient à adapter leur activité en ligne. Comme l’utilisation des réseaux sociaux a atteint un sommet en raison du confinement à l’échelle mondiale, notre équipe de communication a rapidement mis sur pied une campagne créative pour s’engager efficacement auprès de notre communauté en ligne. Notre objectif était de permettre à nos distributeurs de continuer à sentir notre présence et notre soutien pendant cette période difficile».

QNET a été félicitée par le jury international pour sa campagne globale et sa communication innovante et créative avec ses clients et ses employés ainsi qu’avec ses Représentants Indépendants. L’entreprise a reçu un incroyable retour d’information de la part du jury pour sa campagne sur les réseaux sociaux dans la lutte contre la Covid-19.

Pour un des membres du jury, «QNET a produit plusieurs contenus remarquables de haute qualité qui racontent une histoire réfléchie et bienveillante et qui reflètent favorablement cette entreprise de vente directe, ainsi que sa portée et son impact au niveau mondial. QNET émerge par le biais de l’ensemble de ces contenus comme une remarquable entreprise citoyenne qui embrasse l’humanité et la diversité des cultures».

Durant près de cinq mois, l’équipe QNET a communiqué avec plus de 150 éléments de contenu en six langues via plus de 30 canaux de réseaux sociaux différents pour ses clients à l’échelle mondiale. La campagne comprenait des mises à jour dans les opérations face à la pandémie, des messages d’encouragement et d’espoir, des informations pertinentes sur la conduite des affaires en ligne, un accent sur la connaissance et l’éducation des produits, des conseils pour renforcer l’immunité et rester en bonne santé et en sécurité, et des mises à jour sur la manière l’entreprise aide les communautés locales touchées par le Covid-19.

C’est la deuxième fois que QNET est récompensée par Stevie® Award, après un autre prix de bronze pour l’innovation dans les parrainages, en juillet dernier, lors de la remise des prix Stevie® 2020 pour l’Asie-Pacifique. Les lauréats sont choisis par un jury de 250 experts du monde entier qui ont participé au processus de jugement de juillet à début septembre. Le comité de sélection des catégories de prix de lutte contre le Covid-19 était composé de professionnels de haut niveau profondément impliqués dans la formation de leurs organisations respectives en tant que leaders.

«Malgré l’impact sans précédent de la pandémie du COVID-19 sur les organisations et les travailleurs du monde entier, le nombre et la qualité des nominations que nous avons reçues aux International Business Awards de cette année témoignent de la performance exceptionnelle continue de nombreuses organisations. L’engagement que nous avons vu à travers ces nominations pour maintenir le succès, la santé et la sécurité des employés, des clients et des communautés sont vraiment impressionnantes», a déclaré la présidente des Stevie Awards, Maggie Gallagher.

Étant donné que la crise actuelle du COVID-19 empêchera les gagnants de recevoir leurs récompenses sur scène lors d’un banquet de gala traditionnel IBA, les gagnants vont pouvoir célébrer ce prix lors d’une cérémonie virtuelle le mardi 1er décembre. <

