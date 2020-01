L’intérim planera encore sur la Chambre haute du Parlement. Près d’un mois après la démission de Abdelkader Bensalah, qui a décidé de mettre fin à sa carrière politique, Salah Goudjil garde toujours le poste de président par intérim du Sénat.

Hier, la question de vacance du poste de président du Conseil de la nation devait figurer à l’ordre du jour de la réunion du bureau de cette chambre, pour enfin, entamer les démarches de remplacement de Bensalah par voie d’élections. Sauf que le communiqué sanctionnant les travaux de ladite réunion n’a, à aucun moment, fait référence à la question. Il a été donc décidé «de poursuivre le fonctionnement normal du Conseil et la préparation au débat du plan d’action du gouvernement qui sera soumis au Parlement», est-il indiqué. Plus que ça, le document précisait que la réunion a été consacrée «au débat sur le rôle que devra jouer le conseil dans la prochaine étape, en concordance avec les engagements du Président de la République».

C’est dire que l’intérim risque de durer d’autant que le Sénat n’a pas pris l’initiative d’appliquer la procédure légale en de pareils cas. Mais, cela pourrait bien être lié au nom du futur président du Sénat qui ne serait pas encore tranché. L’article 7 du règlement intérieur stipule qu’en cas de vacance des suites de démission, d’incompatibilité, d’empêchement légal ou de décès, il est procédé à l’élection du président du Conseil de la nation dans un délai maximum de quinze jours à dater de la déclaration de vacance. Mais tant que cette vacance n’est pas déclarée, il n’y a pas urgence. Après la démission le 4 janvier dernier d’Abdelkader Bensalah, qui avait adressé une lettre de démission au Président Tebboune, plusieurs noms avaient circulé dont celui de Karim Younès, qui avait dirigé le panel de dialogue et de médiation. Ceci, dans le cas où le Président Tebboune le désignerait dans le tiers présidentiel qui compte encore 14 sièges non occupés. Pourtant, au rythme où vont les choses, il semblerait que Salah Goudjil est bien parti pour rester à la tête du perchoir du Sénat.

A l’APN, les députés profitent de ce qui semble être un congé prolongé et des vacances qui durent depuis des mois. Les activités de la chambre basse se limitent à quelques rencontres d’ordre protocolaire avec des responsables étrangers en visite en Algérie, sinon à la diplomatie parlementaire, sans aucun intérêt.



Révision de la Constitution : quel rôle à jouer ?

Au moment où l’Algérie traverse une étape cruciale de son histoire, appelée à panser ses plaies et trouver un consensus autour de la feuille de route à même de remettre le pays sur rail, le Parlement n’arrive toujours pas à se trouver un rôle. Tout dépendra, en effet, de ce que décidera le Président Abdelmadjid Tebboune, notamment en ce qui concerne le projet de révision de la Constitution, placé en priorité. L’on sait déjà que pour l’adoption, ce sera cette fois par voix populaire à travers un référendum. Les députés auront-ils l’occasion d’émettre ne seraient-ce que des propositions à la mouture ? Difficile de répondre à la question car le chantier est déjà lancé avec la commission chargée de rédiger les propositions d’amendement. Ce qui veut dire que cette révision ne fait pas partie du plan d’action du gouvernement d’Abdelaziz Djerrad qu’ils auront à débattre. Avec l’option qui fait débat de législatives anticipées, à l’horizon de fin 2020, il est compliqué d’imaginer un quelconque rôle au Parlement dans la feuille de route du Président. Lui, qui a, lors de sa rencontre avec certains patrons de médias, décrété «la fin» de l’achat de sièges au Parlement ou dans les Assemblées locales et promis que «le mélange entre l’argent et la politique sera criminalisé».