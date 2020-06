Patrons de café, de restaurants et vendeurs de petit-lait et lait caillé se disent mécontents du décret exécutif n°20-153, paru dans le dernier Journal Officiel (n°35), qui leur interdit d’utiliser dans leur activité du lait pasteurisé conditionné en sachet (LPS), et subventionné, car produit à partir de la poudre de lait importée. Et pour cause. Dans le décret, il est clairement indiqué que la mesure concerne tout agent économique, mais ne cite que les professions citées plus haut. «Les hôtels avec leur petit-déjeuner compris dans les nuitées, les pâtisseries, les glaciers, etc. sont également des opérateurs économiques qui s’approvisionnent en lait, pourquoi donc cette discrimination ?», s’interrogent des cafetiers et restaurateurs affiliés à l’Association nationale des commerçants et artisans algérien (ANCAA) approchés par Reporters. Ces derniers s’étonnent par ailleurs que le législateur n’ait ciblé que leur profession, «alors que le volume de litres de lait pasteurisé conditionné en sachet que nous utilisons au quotidien est de loin très inférieur à ceux des hôtels, des pâtissiers et glaciers», nous témoignent-ils. L’un d’eux nous lancera : « C’est à croire que les pouvoirs publics à travers ce décret ont manqué de pragmatisme.» Et de poursuivre dans ce sens : «Il est clair qu’il est plus facile de contrôler un cafetier qu’un hôtel car le contenu du frigo du premier est vérifiable à tout inspection inopinée». Un autre ne s’est pas empêché de dire qu’«après nous avoir rendu en partie responsables de la crise du LPS, car soi-disant on rafle des quantités importantes de lait à chaque fois, voilà que le législateur juge que c’est par nous que le ciblage de la subvention doit commencer. J’ai du mal à comprendre cette démarche.» Un patron de café qui exerce à Bab Ezzouar nous avoue servir au quotidien l’équivalent de 50 litres de lait à une forte clientèle qui travaille près de son établissement. Il dit s’inscrire en droite ligne avec le décret qui leur interdit d’utiliser le LPS pour peu que «les services de contrôle du ministère du Commerce se mobilisent pour être présents et avec constance sur tous les lieux de transit et de commercialisation du lait subventionné». Abondant dans ce sens, un crémier nous dira : «Le contrôle doit s’opérer d’amont en aval du circuit de la production et de la commercialisation du LPS. Autrement dit le contrôle doit commencer à partir des laiteries qui produisent le lait en sachet jusqu’au marchand de glaces, en passant par les distributeurs, sans oublier les détaillants.» Et de préciser enfin : «La dérive sur l’utilisation de la poudre de lait, importée par l’Etat à coup de centaines de millions de dollars chaque année, se trouve dans de nombreux maillons de son circuit.» Toujours dans ce même registre de contrôle dans le circuit du LPS, le ministre du Commerce a, maintes fois, rapporté qu’en ce qui concerne les laiteries que compte le pays (près de 150), la vérification du tonnage réel de poudre de lait utilisé est simple. En effet, selon cette même source, les laiteries reçoivent de l’Office national interprofessionnel du lait (Onil) quelque 8 000 tonnes de lait en poudre chaque mois. Une quantité qui, reconvertie en litres, peut facilement être comparée avec la production de lait en sachet mensuelle de la laiterie. Mais pour ce qui est du volet de la commercialisation de leur production, le ministre juge que seule l’obligation de la facturation peut permettre de contrôler la distribution. «Plus les contrôles seront inopinés, plus la triche sera moindre», lâche un responsable auprès du ministère de tutelle. Cette source fait remarquer que «si le contrôle est bien structuré, l’application du décret est assurée». n

