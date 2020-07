S’il y a à peine dix ans, l’Algérie importait la totalité de ses besoins en produits pharmaceutiques, elle assure aujourd’hui la couverture de 50% des besoins nationaux. C’est «un grand pas» de franchi, rapportait il y a quelques mois le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop), Abdelouahab Kerrar. Non seulement le pays est devenu le deuxième marché pharmaceutique du continent africain, mais il possède aujourd’hui ses capacités propres à exporter, a soutenu récemment ce dernier. «Mais nous risquons de nous voir freiner dans notre élan par l’effet de cette interdiction d’exporter nos médicaments», est-il souligné dans un communiqué de l’Unop, rendu public lundi. On lit de prime abord que le président et son équipe ont remis un document au ministre du Commerce Kamel Rezig lors de leur rencontre le weekend dernier. Toujours selon cette même source, l’Unop énumère dans son document «les différents obstacles que rencontrent les fabricants de produits pharmaceutiques à l’exportation». «Nous avons souligné au ministre que l’Unop participe activement à la formulation de propositions à intégrer dans le plan d’actions sur la stratégie nationale d’exportation», a-t-il ajouté. Il estime que la rencontre qu’elle a eue avec le ministre du Commerce est d’un grand intérêt «car l’exportation est un métier difficile et de longue haleine qui nécessite une coordination harmonieuse entre différents départements ministériels, notamment le ministère de l’Industrie pharmaceutique qui pourra jouer à cet effet un grand rôle de catalyseur». On lit également que lors de cet entretien, plusieurs sujets liés au développement de la filière industrielle ont été abordés. Pour le détail, «il a été d’abord mis en exergue la mobilisation des membres de notre association l’Unop pour faire face à cette pandémie et le travail accompli en coordination avec les autorités pour sécuriser les stocks de matières premières essentielles, comme l’hydroxychloroquine, l’azithromycine et le gel hydro-alcoolique». Il est fait également mention que l’industrie pharmaceutique algérienne a prouvé qu’elle constituait une ressource précieuse sur laquelle notre pays pouvait s’appuyer dans ces moments difficiles. «Disposer de capacités industrielles pour pouvoir répondre rapidement à toute forme de menace sanitaire est un atout de taille dont l’Algérie dispose», rapportent les auteurs du communiqué. Concernant l’interdiction d’exportation de produits pharmaceutique dans de nombreux pays africains, comme l’ont décidé d’autres pays, ils font savoir qu’au sein de leur corporation «on craint que cela risque par les temps qui courent de perdre des positions de marchés difficilement acquises». Et de commenter : «Cette interdiction peut être quelquefois justifiée, mais dans un grand nombre de cas elle ne répond pas à un risque particulier de disponibilité sur le marché interne. C’est pourquoi nous avons demandé à réserver cette interdiction uniquement à certains produits dont les stocks ne couvriraient pas largement nos besoins ou que les autorisations d’exportation soient rapidement données», conclut le communiqué.

Ceci dit, il y a lieu de savoir que l’industrie pharmaceutique algérienne a connu un essor considérable ces 20 dernières années grâce aux importants investissements, aussi bien humains que matériels des acteurs privés locaux, pour se hisser aux niveaux des standards internationaux et aux premiers rangs du continent et de la région MENA. Cette expansion du secteur pharmaceutique algérien ne cesse de susciter l’intérêt de nombreux investisseurs étrangers à l’image du groupe Sanofi pour qui le pays constitue une destination d’investissement attrayante et une base intéressante pour exporter vers les autres nations africaines. Pour preuve, la construction de la plus grande usine régionale de Sanofi en Algérie, à Sidi Abdellah à l’ouest de la capitale, constitue un grand pas dans cette direction de créer en Algérie une grande plateforme d’exportation de médicaments vers les pays africains. <

