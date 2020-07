Après l’annonce jeudi soir de la suspension de la circulation routière à partir de ce vendredi, 10 juillet, et pour une durée d’une semaine, et cela dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les deux wilayas, Alger et Oran, ont décidé d’accorder un délai exceptionnel aux citoyens pour rejoindre leurs domiciles. Ainsi, les citoyens qui doivent rejoindre Oran, ou ceux bloqués dans la wilaya et qui doivent rejoindre leurs wilayas, ont jusqu’à aujourd’hui minuit pour pouvoir se déplacer, indique un communiqué de la wilaya. Par contre, la wilaya d’Alger a accordé, en l’annonçant dans un communiqué, un délai plus court. Ceux qui doivent rejoindre la capitale, ou la quitter pour rejoindre leurs wilayas, ont ainsi jusqu’à 20h ce vendredi pour se déplacer.

Articles similaires