Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé vendredi l’interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends, à compter de ce vendredi et ce « jusqu’à nouvel ordre », a indiqué un communiqué de ces mêmes services. « Dans le cadre du durcissement des mesures de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus et en concrétisation des instructions des hautes autorités du pays, le wali d’Alger, Youcef Cherfa informe tous les citoyens de la capitale qu’il a été décidé de l’interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé, à travers tout le territoire de la wilaya, sous peine de sanctions stipulées par la loi à l’encontre des contrevenants », a ajouté le même communiqué. Cette interdiction de circulation est en vigueur durant les week-ends à compter de ce vendredi 10 juillet 2020, et ce « jusqu’à nouvel ordre ». A ce titre, le wali d’Alger appelle tous les citoyens de la capitale « au respect strict de toutes les mesures préventives dictées par l’autorité sanitaire », notamment le port obligatoire du masque de protection, le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique afin de lutter contre cette pandémie et préserver la santé publique. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait présidé jeudi une séance de travail consacrée à la situation sanitaire dans le pays, à l’issue de laquelle plusieurs décisions ont été prises, dont « l’interdiction de la circulation routière, de et vers les 29 wilayas impactées », dont Alger, pour une semaine, à compter de ce vendredi, et l’interdiction, à partir de ce vendredi, du transport urbain public et privé durant les week-ends au niveau des 29 wilayas impactées.